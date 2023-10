Deniz Yücel: Adania Shiblis Roman weit von antisemitischer Documenta-Kunst entfernt

Die für den Freitag nächster Woche geplante Verleihung des LiBeraturpreises von Litprom an die in Berlin lebende Autorin Adania Shibli stand nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel in der Kritik und wird nun verschoben. Buchmessen-Direktor Juergen Boos sagte dazu am Freitag: „Die Preisträgerin wird von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Litprom ist der durchführende Veranstalter und vollständig für die inhaltliche Ausrichtung der Preisvergabe verantwortlich. Angesichts des Terrors gegen Israel sucht Litprom nach einem geeigneten Rahmen der Veranstaltung zu einem Zeitpunkt nach der Buchmesse.“

Zuvor hatte sich der PEN Berlin hinter die Autorin gestellt, die in ihrem Roman „Eine Nebensache“ die historisch verbürgte Massenvergewaltigung und Tötung einer jungen Beduinin durch israelische Soldaten im Jahr 1949 behandelt. Ohne den bestialischen Angriff von Hamas-Terroristen auf Israel mit weit über tausend Toten wäre die Preisverleihung wohl ohne allzu große Aufregung über die Bühne gegangen wäre, teilte PEN Berlin am Freitag mit. Nun aber gibt es in mehreren deutschen Medien Stimmen, die angesichts der Verbrechen in Israel diese Auszeichnung für „unerträglich“ halten oder als „Taktlosigkeit“ bezeichnen. Die entschiedensten Kritiker werfen Shibli eine Nähe, wenn nicht sogar Unterstützung der antisemitischen BDS-Bewegung vor, am deutlichsten in einem Artikel in der taz.

Der PEN Berlin nennt diese Kritik legitim. Doch sie müsse sich auch ihrerseits kritisieren lassen. „Kein Buch wird anders, besser, schlechter oder gefährlicher, weil sich die Nachrichtenlage ändert“, so PEN-Berlin-Sprecherin Eva Menasse. „Entweder ist ein Buch preiswürdig oder nicht. Die schon vor Wochen getroffene Entscheidung der Jury für Shibli war nach meinem Dafürhalten eine sehr gute. Ihr den Preis zu entziehen, wäre politisch wie literarisch grundfalsch.“



Auch PEN-Sprecher Deniz Yücel äußerte sich: Dass an dem Ort der Handlung von Shiblis Roman, dem heutigen Kibbuz Nirim, nun auch die Hamas angegriffen hat, sei eine „tragische Koinzidenz“, die in brutaler Weise vor Augen führe, dass dieser blutige Konflikt seit 75 Jahren andauere.



Der LiBeraturpreis ist die erste Auszeichnung für „Eine Nebensache“. Zuvor war der Roman bereits für den amerikanischen National Book Award sowie für den International Booker-Prize nominiert. „Diesen Roman allein im Kontext der deutschen Debatten zu diskutieren, ist engstirnig“, sagte Menasse.

Deniz Yücel: Freiheit des Wortes umfasst auch das dumme Wort

Nach dem Massenmord der Hamas an Hunderten Zivilisten fehle es auffällig und schmerzlich an palästinensischen und arabischen Stimmen, die diese Verbrechen mit unmissverständlichen Worten verurteilen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Aber damit kritische Intellektuelle dies tun können, darf man sie nicht von vornherein verdächtigen und ausschließen. Ihre eigenen Erfahrungen mit der israelischen Besatzungspolitik müssen sie beschreiben dürfen, unter der die Palästinenser so leiden, wie Shibli es in ihrem herausragenden Roman schildert“, so Menasse.

Yücel ergänzte: „Man kann die Darstellungen des Romans für treffend oder zu einseitig halten. Jedenfalls ist ‚Eine Nebensache‘ weit von den eindeutig antisemitischen Zeichnungen entfernt, die auf der Documenta zu Recht für Kritik sorgten. Und wir haben immer gesagt, dass die Freiheit des Wortes auch das dumme Wort umfasst, die Freiheit der Kunst auch jene der bescheuerten Kunst. Natürlich gibt es Grenzen. Aber um unverrückbare Grenzen zu ziehen und in eindeutigen Fällen wie bei Jubelfeiern für einen Massenmord in aller Deutlichkeit und gegebenenfalls vereins-, straf- und ausländerrechtliche Konsequenzen anzuwenden, muss diesseits dieser Grenze so viel wie möglich sagbar sein.“ Das gelte für den Umgang mit dem Nahost-Konflikt wie für alle anderen kontroversen Themen. „Dass etwas sagbar sein muss, bedeutet nicht, dass es außerhalb der Kritik steht. Die Buchmesse sollte der Ort sein, solche Debatten zu führen – und nicht, sie abzuwürgen“, so Yücel. (mit dpa)