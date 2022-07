Just an dem Tag, da das Interims-Präsidium des PEN-Zentrums Deutschland zu einem Online-Hintergrundgespräch lädt, stellt sich die Schriftstellerin Eva Menasse im Urlaub im Video-Interview den Fragen der Berliner Zeitung zum Anfang Juni gegründeten PEN Berlin. Das war vergangene Woche. Wollen die einen über den Weg zur Erneuerung der Organisation sprechen, deren jüngste Tagung im Mai in Gotha wegen tumultartiger Zustände traurige Berühmtheit erlangt hatte, wollten wir wissen, wie es mit der neuen Vereinigung weitergeht. Eva Menasse fungiert neben Deniz Yücel als Sprecherin des Boards, was so etwas wie ein Präsidium oder Vorstand ist.