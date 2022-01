Dass das PEN-Zentrum den ugandischen Schriftsteller und Regimekritiker Kakwenza Rukirabashaija am Montag zum Ehrenmitglied ernannt hat, ist ein Akt der Solidarität. Rukirabashaija sitzt nach tagelanger Folter im Hochsicherheitsgefängnis des Landes.

„Schon seit Längerem beobachten wir besorgt die zunehmende Einschränkung der Meinungsfreiheit und das brutale Vorgehen gegen die Oppositionsbewegung in Uganda“, sagt Ralf Nestmeyer, der Vizepräsident und Writers-in-Prison-Beauftragter des deutschen PEN. Der Schriftsteller Lutz von Dijk bittet die Bundesregierung, sich unverzüglich für den inhaftierten Schriftsteller einzusetzen.

Der 33 Jahre alte Kakwenza Rukirabashaija wurde am 28. Dezember von Geheimdienstagenten aus seinem Haus in Kampala gezerrt und befindet sich seitdem in Haft, angeblich wegen beleidigender Kritik am ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni und dessen Sohn Muhoozi Kainerugaba, dem Generalmajor der ugandischen Armee. In mehreren Posts auf Twitter und Facebook hat Rukirabashaija Museweni sowie Kainerugaba kritisiert, Letzteren als fettleibig, plump und dickköpfig bezeichnet.

Der PEN-Vertreter Konrad Hirsch berichtet vom Zustand Rukirabashaijas

Der Filmemacher Konrad Hirsch, der gerade aus Uganda zurückgekehrt ist, berichtet der Berliner Zeitung vom Zustand Kakwenza Rukirabashaijas: Seine Arme wie seine Füße, Beine, Gesäß, Handflächen und Finger seien voll sichtbarer erbärmlicher Folterspuren und Wunden. Auf seinem Rücken ist keine Haut mehr zu erkennen, nur blutige Wunden. Sein rechter Fuß sei gebrochen. Diese Informationen hat Hirsch, der als Vertreter des PEN-Zentrums in Uganda war, vom Anwalt Rukirabashaijas.

Hirsch hat versucht, den Schriftsteller im Gefängnis Kitalya zu besuchen, und scheiterte, nachdem er seinen PCR-Test nur digital vorzeigen konnte, aber ein Ausdruck gefordert wurde. „Einen Drucker im ländlichen Uganda zu finden – unmöglich“, sagt Hirsch. „Andere Besucher sehen wir ohne Test passieren. Die Behörden scheinen den schwerverletzten Schriftsteller Besuchern nicht präsentieren zu wollen.“

Vergangenen Dienstag sei Rukirabashaija dem Haftrichter vorgeführt worden, berichtet Hirsch. Angeklagt sei er auf Grundlage des „Computer-Missbrauch-Gesetzes“, das seit 2011 eine Strafe für offensive Posts in sozialen Medien vorsieht. Der Prozess sei aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes des Autors auf den 21. Januar vertagt. Die deutsche Botschaft in Kampala will dafür sorgen, dass westliche Beobachter dabei sind.

Rukirabashaija wurde mit dem Roman „The Greedy Barbarian“ über Korruption in einem fiktiven Land bekannt. 2021 zeichnete ihn der internationale PEN mit dem PEN-Pinter-Preis aus. Bereits in der Vergangenheit war er mehrfach festgenommen und bedroht worden.