Der Verleger wartet am Eingang zum großen Kinosaal des Babylon Mitte hinter einem Tisch mit lauter roten Büchern. „Erzählung zur Sache“ steht vorn in schwarzen Großbuchstaben ins Leinen gepresst. Wer sich mit der Geschichte der Rote-Armee-Fraktion beschäftigt hat, wird vielleicht an deren „Erklärung zur Sache“ denken. Aber liegt das nicht alles lange zurück? Und warum geht nun mit Peter Raue einer der prominentesten Anwälte und Experten für Medienrecht und Kunst in den Saal? Steckt noch Sprengstoff in der Sache – juristisch, politisch?

Stephanie Bart, die Autorin, geboren 1965, seit mehr als 20 Jahren Berlinerin, schaut immer schon in die Geschichte und bewegt sich dabei langsam näher an die Gegenwart heran. Ihr erster Roman beschäftigte sich mit Bismarck, der zweite, „Deutscher Meister“, erzählte vielstimmig, wie Johann „Rukeli“ Trollmann 1933 erst den höchsten Titel im Boxen gewann und ihn dann wieder verlor, weil den Nazis nicht passte, dass er Sinto war. Das neueste Buch ist, hat man nur ein Schlagwort für die Beschreibung zur Verfügung, ein Gudrun-Ensslin-Roman. Ensslin war Mitbegründerin der Rote-Armee-Fraktion, sie wurde 1972 verhaftet und im April 1977 für vier Morde, Mordversuche, Sprengstoffanschläge und die Bildung einer kriminellen Vereinigung zu lebenslanger Haft verurteilt, zusammen mit Andreas Baader und Jan-Carl Raspe. Alle drei wurden am 18. Oktober 1977 tot im Gefängnis aufgefunden.

In West-Berlin befreiten Ensslin und Meinhof Andreas Baader

Der Roman erzählt nicht die Biografie der Terroristin, er begleitet sie an entscheidenden Abschnitten, beginnend mit dem Anschlag auf eine Kaserne der U.S. Army in Heidelberg, und blättert dabei die Ereignisse multiperspektivisch zwischen Tätern, Betroffenen und Beobachtern auf. Wollte man die Kapitel des 670-Seiten-Buchs chronologisch ordnen, müsste man mit dem fünften anfangen, das in West-Berlin spielt, wo Ensslin zusammen mit Schriftstellern und Studenten für zehn Mark die Stunde Wahlkampflosungen für die SPD schreibt oder Sprüche der CDU zerlegt.

Friedrich Christian Delius schaut bei dem Trüppchen vorbei; er fiel zu der Zeit gerade bei der Gruppe 47 als Schriftsteller auf und schreibt später zum Beispiel mit „Mogadischu Fensterplatz“ Romane über jene Zeit. Dann käme in der Abfolge das dritte Kapitel, Mai 1970, das von der Befreiung des Häftlings Andreas Baader durch Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof während eines Ausgangs in eine Bibliothek in Steglitz handelt. Stets ist nur von „Berlin“ die Rede, selbst im Inhaltsverzeichnis verschluckt die Autorin das „West“. Dass RAF-Mitglieder auf der Flucht vor Polizei und Justiz in späteren Jahren in der DDR Unterschlupf fanden, spielt hier keine Rolle: „Erzählung zur Sache“ ist als Roman vor allem gut, um die Geschichte, Mentalität und um die Angreifbarkeit des Rechtssystems der alten Bundesrepublik zu verstehen.

In der Tradition von Peter Weiss

Hörbar fasziniert davon ist Andreas Platthaus, Literaturchef der FAZ, Moderator des Abends im Babylon, der Stephanie Barts Methode der Geschichtserzählung mit Peter Weiss’ „Ästhetik des Widerstands“ vergleicht. Sie führe Dokumente, Aussagen, innere Monologe, Personenrede zu einem Erzählfluss zusammen, unterbrochen von einem verdichteten Drama – einem brodelnden Tag aus dem Gerichtsprozess in Stammheim.

Der Rechtsanwalt Peter Raue sitzt zwischen der Autorin Stephanie Bart und dem Moderator Andreas Platthaus im Kino Babylon.

Peter Raue, neben ihm sitzend, bezeichnet den Roman als „beklemmende Erzählung einer Wirklichkeit“, nennt ihn zugleich „unbedingt erforderlich“ und „skandalös“ – weil er das Versagen des Rechtsstaats schildert. Er verweist auf Details, die Stephanie Bart eindringlich schildert, etwa, dass den politischen Häftlingen in Stammheim per Anordnung Zahnpasta, Zucker und Kaffee entzogen wurden, um sie zu zermürben. Raue: „Das ist so krachend rechtswidrig.“ Oder wie ein Brief verschwand, in dem Gudrun Ensslin sich über die Haftbedingungen beschwerte, und ihren Anwälten gesagt wurde, sie solle noch mal eine Kopie schicken. Und überhaupt, wie die Anwälte behandelt wurden, wenn sie ihre Mandanten treffen wollten, sie mussten sich rektal untersuchen lassen! Raue erinnert sich, wie erschüttert er damals den späteren Politiker Otto Schily erlebte, der zeitweise Gudrun Ensslin vertrat.

Was musste die Autorin ändern?

Secession, ein kleiner Berliner Verlag mit Sitz im Reuterkiez, dessen Bücher nicht selten in die Widersprüche der Gesellschaft zielen, hat Peter Raue mit der juristischen Prüfung des Romans beauftragt. Denn viele Personen der Zeitgeschichte, auch Repräsentanten des Staates BRD kommen nicht gut weg in dem Buch. Nur ein Brecht-Zitat habe sie konkreter ausweisen müssen, erzählt die erleichterte Autorin, die Darstellungen rund um den Prozess und die Haft Ensslins musste sie nicht ändern. Das sei alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Raue sagt: „Dennoch müssen die konkreten Tatsachen wahr sein. Und das Schlimme ist: Sie sind wahr.“

Das Buch Stephanie Bart: Erzählung zur Sache. Roman. Secession, Berlin 2023. 680 Seiten, 28 Euro

Drei längere Abschnitte liest Stephanie Bart aus dem Buch, die zeigen, wie sie sich eingefühlt hat in ihre Figur, was zuweilen irritiert. Zumal sie nicht nur von „Gudrun“ schreibt – auch beim Sprechen lässt sie den Nachnamen weg. Ein singender Cellospieler führt zwischendurch die Gedanken weiter. Der Moderator möchte aber noch in die Gegenwart schauen. „An den Kapitalverhältnissen hat sich nichts geändert“, sagt Stephanie Bart, „und mit dem ökonomischen Wachstum wachsen auch die Probleme.“ Heute würde bereits gewaltfreier Widerstand kriminalisiert, setzt sie mit Blick auf die Aufregung um die Letzte Generation hinzu. Viele, die den Kinosaal verlassen, bevor am späten Abend eine Aufführung des Films „Deutschland im Herbst“ beginnt, über die Handlungszeit des Romans, kaufen sich das dicke rote Buch „Erzählung zur Sache“, direkt beim Verleger am Tisch.