Es sind 15 Bücher, die in den vergangenen vier Wochen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfahren haben, als es ihnen sonst vergönnt wäre. Die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse hat sie ins Scheinwerferlicht der Shortlist-Nominierung gestellt. Seit Donnerstag 17 Uhr sind drei von ihnen als Preisträger gekürt. Das sind in der Kategorie Belletristik Tomer Gardi mit seinem tollkühnen Roman „Eine runde Sache“, Uljana Wolf, deren „Etymologischer Gossip“ als Sachbuch gewürdigt wird, und Anne Weber als Übersetzerin von Cécile Wajsbrots Buch „Nevermore“. Die drei Sieger erhalten jeweils 15.000 Euro.

Alle drei Preisträger-Bücher zeichnet aus, dass sie auf den ersten Blick nicht passgerecht für diese Kategorien erscheinen, weil sie die Genres austesten, ausweiten, über deren Grenzen gehen, spielerisch und ernst, formbewusst und die Form verändernd. Die diesjährige Jury, deren Vorsitzende Insa Wilke sich anfangs im Namen ihrer Kolleginnen und Kollegen verneigte „vor der Klugheit und Herzensstärke“ aller Nominierten, hat selbst kluge Entscheidungen getroffen.

In den Messehallen sind Flüchtlinge untergebracht

In unruhige Zeiten fällt die diesjährige Preisverleihung. In Europa herrscht Krieg, und es sind Schriftsteller und Leser mit an den Fronten, mit unter Beschuss. Aus der Ukraine geflüchtete Menschen haben jetzt auch in den Messehallen Unterschlupf gefunden. Darauf verwies der Direktor der Leipziger Buchmesse. Die Zeremonie fand zwar wieder in der Glashalle auf dem Gelände statt, mit einem kleinen Publikum in Präsenz, ansonsten per Livestream übertragen. Infolge der Corona-Pandemie ist die eigentliche Buchmesse abgesagt.

Und es war schön, dass alle Nominierten anwesend sein konnten. So sagte Anne Weber, 2020 erst für den Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, ins Publikum, was ihr, die selbst Schriftstellerin ist – so wie ja die übersetzte Autorin Cecile Wajsbrot selber aus dem Deutschen und Englischen übersetzt –, am Wechsel der Sprachen so wichtig ist: „Das Übersetzen ist geradezu das Gegenteil von Nevermore. Es ist der Inbegriff des Unvollendbaren.“ Und Tomer Gardi, der fast ein bisschen verstört auf dem Podium ankam, weil er nicht an die Auszeichnung geglaubt habe, erklärte erst: „Alles, was ich zu sagen habe, steht in dem Buch.“ Aber dann wollte er noch „ein Wort der Solidarität“ in die Ukraine schicke. „Und, ich sage das als israelischer Schriftsteller, ich richte es an die Menschen in Palästina, die auch unter Besatzung leiden. Und an die Menschen woanders in der Welt, die unter Staatsterror leiden.“

Der Preis der Leipziger Buchmesse besteht seit 2005 und ist damit genauso alt wie der zur Frankfurter Buchmesse im Herbst vergebene Deutsche Buchpreis. Anders als jener, der den Roman des Jahres auszeichnet, finden sich beim Leipziger Preis in der Belletristik zuweilen auch Gedichtbände auf der Nominierungsliste. Von Anfang an würdigt die Leipziger Jury in einer eigenen Kategorie politische und Sachbücher, in diesem Jahr beschäftigen sie sich mit Kunst- oder Philosophiegeschichte und aktuellen Debatten („Michelangelo“, „Die Schönheit der Differenz“, „Alles, was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters“, „Der Streit um Pluralität. Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt“ und „Etymologischer Gossip“). Erst seit 2021 gibt es den höher dotierten Deutschen Sachbuchpreis einer Stiftung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Die in Leipzig gleichrangige Auszeichnung für Übersetzerleistungen deutet auf den Reichtum des deutschen Buchmarkts: Etwa 9000 der jährlich rund 70.000 in Erstauflage erscheinenden Titel sind Übersetzungen. Mehr als die Hälfte sind im Original auf Englisch verfasst. Auf der diesjährigen Shortlist sind Titel, die aus dem Japanischen, Finnischen, Russischen, Niederländischen und Französischen übertragen wurden.

Insa Wilke: Literaturpreise sind wichtig

Die Bekanntgabe der Vorauswahl einen Monat vor der Verleihung erhöht die Wahrnehmung, birgt allerdings auch Diskussionsstoff. Eine solche Liste ist nie perfekt, weil sie dem subjektiven Leseeindrücken der gleichwohl leseerfahrenen Kritikerinnen und Kritikern folgt. Die 169 Verlage, die der Ausschreibung folgten, hielten insgesamt 441 Werke für so gut, dass sie ihnen Chancen ausrechneten. Und so fehlen stets Titel, von denen die Beobachter von außen nicht wissen können, ob sie der Jury von vornherein nicht passten oder ob sie vielleicht im letzten Moment aus dem Nominiertenkreis geflogen sind. Zum Trost gibt es über das Jahr verteilt weitere Preise, und glücklicherweise setzen sich auch Bücher ohne Auszeichnung durch.

Das gelegentlich vorgetragene Argument, von den Tausenden Euro, die in Deutschland als Preisgelder verteilt würden, könnte etlichen Schriftstellern ein Grundeinkommen gezahlt werden, hat die Leipziger Buchmesse diesmal auf ihrer Webseite indirekt aufgegriffen. Dort wird nämlich der Juryvorsitzenden Insa Wilke die Frage gestellt, warum es überhaupt Literaturpreise braucht. Sie bezeichnet sie als bedeutsam, „um klarzumachen, was für eine Literatur wir als Lesende für unsere Gegenwart und Gesellschaft wichtig finden“. Ihr Zusatz „außerhalb von Quoten und Verkaufszahlen“ spielt auf die Deuterei an, die mit jeder Shortlist verbunden ist. Wilke erklärt da weiter, Literaturpreise sollen sowohl Autoren in ihrem Eigensinn bestärken als auch die Leser auffordern, „wach zu bleiben, uns nicht sedieren zu lassen“. In Leipzig sagte sie, an alle 15 Nominierten gerichtet: „Danke für ihre Bücher. Ich sage das so pathetisch, wie es sich für mich anfühlt.“