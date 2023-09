Internationaler Literaturpreis: Der Erzähler Mohamed Mbougar Sarr und seine Übersetzer

Der Roman „Die geheimste Erinnerung der Menschen“, ein strahlendes, funkelndes Buch über den menschenverändernden Zauber von Literatur, über das Fortwirken des Kolonialismus und politische Machenschaften, bot am Samstagabend Anlass, seine Schöpfer auszuzeichnen. Im Garten des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin erhielten der Autor Mohamed Mbougar Sarr und das Übersetzerduo Holger Fock und Sabine Müller gemeinsam den Internationalen Literaturpreis 2023.

Zum fünfzehnten Mal verlieh das Haus der Kulturen der Welt gemeinsam mit der Stiftung Elementarteilchen die Auszeichnung, die im deutschen Literaturbetrieb ohne Beispiel ist: 20.000 Euro erhält der Autor, 15.000 Euro gehen an den, in diesem Falle an die, Übersetzer. Gewürdigt wird also nicht nur das Original, sondern auch die Akribie und die Kunst seiner Übertragung ins Deutsche. Wenn man bedenkt, dass von den 71.500 Büchern, die im Jahr 2022 hierzulande neu erschienen sind, 9400 aus anderen Sprachen übersetzt wurden, wird einem die Bedeutung dieser Arbeit noch stärker bewusst.

Die Waghalsigkeit der Fantasie

Sie verlangte bei dem Buch, in dem es in mehreren Anläufen um das Schreiben und Lesen selbst geht und das übliche Französisch um senegalesische Dialekte angereichert ist, ein besonderes Geschick. Die Jury urteilt: „Die Übersetzung von Sabine Müller und Holger Fock lässt die Waghalsigkeit von Sarrs Fantasie und die Eleganz seiner Sätze durchscheinen, ohne beidem hinterherzuhetzen.“

Die Übersetzer verwiesen im Gespräch am Rande darauf, dass der Roman bereits über die Kontinente unterwegs zu seinem Publikum ist. In mehr als zwanzig Sprachen gibt es ihn schon. Das sei nur richtig so, weil Mohamed Mbougar Sarr damit „wirkliche Weltliteratur“ geschrieben habe. „Gegen den Trend zum Autofiktionalen setzt er die Fiktion“, sagt Holger Fock. „,Die geheimste Erinnerung der Menschen‘ zeigt, wie sich Literatur heute im Weltgeschehen präsentieren kann, es gibt auf vielen Ebenen Bezüge zwischen Heimat und Welt und zu den Großen der Literaturgeschichte.“ Was Sabine Müller und er dabei dem Autor besonders zugutehalten, ist, dass er die Themen erzählerisch gestalte, nicht essayistisch.

Mohamed Mbougar Sarr, 1990 in Dakar in Senegal geboren, lebt in Frankreich. „Die geheimste Erinnerung der Menschen“ wurde 2021 mit dem bedeutendsten französischen Literaturpreis geehrt, dem Prix Goncourt. Der Roman ist Ende vergangenen Jahres als erstes Buch des Autors auf Deutsch beim Carl Hanser Verlag erschienen. Sabine Müller und Holger Fock, die in der Nähe von Heidelberg wohnen, erhalten in diesem Jahr auch den Paul-Celan-Preis für ihr übersetzerisches Gesamtwerk.