Rachel Elliott und ihr Roman „Flamingo“: Sie kann Glück erzählen

Da sitzt er also, auf dem Fußboden der Stadtbibliothek, und weint. Am Anfang von Rachel Elliotts neuem Buch folgen wir Daniel, einem 40-jährigen Mann, der kopflos durch die Straßen seines Wohnortes in Somerset irrt. Der Einstieg ins Buch ist so labyrinthisch, wie Lebensgeschichten eben oft sind: verwinkelt, teils unzugänglich und Mustern folgend, die man von außen kaum erkennen kann.

Erst langsam versteht man beim Lesen, worauf Daniel, der nun auf Parkbänken übernachtet, so radikal reagiert hat, dass er Wohnung und Besitz verscherbelte und mit buchstäblich nichts auf die Straße ging. Das Verlassenwerden durch seine Partnerin Erica war für ihn, als hätte sie ihm nicht nur die Beziehung, sondern das Leben genommen.

Als wollte sie nicht zulassen, dass die Leserin es sich leicht macht

Einsame Menschen waren schon in Rachel Elliotts wunderbarem, 2020 erschienenen Roman „Bären füttern verboten“ ein großes Thema. Einsam aus ganz speziellen Verwundungen heraus; aus unbewältigbaren Lebensereignissen, die sie verkapselt und vergraben in sich tragen. Menschen, die sich lieber mit der eigenen Menschenscheu abfinden und einrichten, als an etwas zu rühren, was zu groß ist und sie überfluten könnte. Wie Rae, die schon als Kind mit riesigen Kopfhörern das Familienleben und vor allem ihre etwas überdrehte Mutter Sherry auf Abstand hielt, und die heute – etwas älter als Daniel – regelmäßige Kundin bei „Fremde auf Zeit“ ist, weil sie zum Beispiel den 80. Geburtstag ihres Vaters am besten mit einem Fremden an ihrer Seite durchsteht.

Denn Nähe, diese allergrößte unter Menschen zu bewältigende Aufgabe, ist auch in „Flamingo“ von Rachel Elliott zentrales Thema. Und als wolle Elliott es nicht zulassen, dass die Leserin, der Leser es sich leicht macht mit ihrer Geschichte, als müsse man unbedingt gleich wissen, dass Wahrheit immer in verschiedene, individuelle Perspektiven aufgefächert ist, hat sie in „Flamingo“ jedes Kapitel eingeleitet mit Ort, Jahreszahl und dem Namen der Figur, um deren Perspektive es in dem Kapitel geht.

Als Daniel und Rae Kinder waren, lebten sie eine Zeitlang in zwei benachbarten Häusern. Das offene, bunte, gastfreundliche Haus von Raes Eltern wurde in dieser Zeit für Daniel, der mit seiner nur 16 Jahre älteren Mutter Eve abgeschottet von allen anderen lebte, zu einer Offenbarung dessen, was Familie sein kann. Die Erfahrung von Wärme, Fülle, Verbundenheit, die Nähe zu Raes Vater Leslie, der fast die Vaterstelle für ihn einnahm, all das endete mit einem schockhaft einbrechenden Ereignis – und es sprengte beiden Familien auseinander.

Ein ganz eigener, schöner Glanz

Und nun sitzt, mehr als 30 Jahre später, Daniel, der als Kind seine von ihrer Familie alleingelassene junge Mutter „beschützen“ musste, plötzlich wieder mit Raes Eltern am Familientisch: ein „vagabundierender alter Freund, eine Schattengestalt, die aus der Vergangenheit kommt und an losen Fäden zieht“. Auf dem Höhepunkt seiner Verzweiflung ist er an den früheren Schauplatz von Glück und Verlust zurückgekehrt.

Rachel Elliott, sensibel übersetzt von Claudia Feldmann, kann etwas sehr Schwieriges, dem die Literatur oft ausweicht: Sie kann Glück erzählen. Dabei balanciert sie durchaus auf dem gefährlich schmalen Grat zum Melodramatischen, auch mal Sentimentalen. Aber sie kriegt die Kurve, weil sie ihre Figuren bis in die Tiefe der existenziellen Ängste auslotet, weil sie mit dem Glück auch immer seine Zerbrechlichkeit erzählt und damit ihren Büchern einen ganz eigenen, schönen Glanz verleiht.

Rachel Elliott: Flamingo. Aus dem Englischen von Claudia Feldmann. Mare Verlag, Hamburg 2023. 424 Seiten, 24 Euro