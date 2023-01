„Die Inkommensurablen“: Ein grandioser Roman über eine Zeitenwende

Kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Wien kündigt sich der wirkliche Beginn des 20. Jahrhunderts an – von Raphaela Edelbauer genial erzählt.

Was ist eine Zeitenwende? Ein Umbruch, der nicht nur eine Schicht erfasst, eine Umwälzung auf mehreren Ebenen. In ihrem Roman „Die Inkommensurablen“ erfasst Raphaela Edelbauer solch eine Phase, den Beginn des 20. Jahrhunderts. Gemeint ist nicht dessen kalendarischer Anfang, sondern der gesellschaftliche. Der Roman verbindet Musik und Psychologie, Politik und Mathematik, lässt Gegensätze aufeinanderprallen und ineinanderstürzen. „Die Inkommensurablen“ gehört so zu jener besonderen Sorte von Büchern, die ihre Leser im Verlauf der Lektüre soghaft an sich binden und noch lange nachwirken. Denn dann beginnen die Fragen: Wie hat sie das gemacht?

Edelbauer, Jahrgang 1990, zeigte bereits mit ihrem Debüt „Das flüssige Land“, dass sie mehr umtreibt, als einfach nur eine gute Geschichte zu erfinden. Der Dorfroman hatte buchstäblich einen doppelten Boden, der auf die schlecht verdaute nationalsozialistische Geschichte Österreichs verwies. Der zweite Roman „Dave“, ausgezeichnet mit dem Österreichischen Buchpreis, fantasierte Möglichkeiten künstlicher Intelligenz. Mit „Die Inkommensurablen“ nun begibt sich die Autorin nur scheinbar auf die derzeit viel begangenen Pfade der Rückbesinnung auf die wilden 1920er-Jahre, ihre verdruckste Vorgeschichte und die bitteren Folgen. Doch Edelbauer bricht mit den Regeln des historischen Romans und verdichtet die Zeit, als hätte sie sie eingekocht. Und er wirkt sehr gegenwärtig.

Die Psychologie der Frauen

Mit Hans, einem Pferdeknecht aus Tirol, lenkt Edelbauer den Blick in die Stadt Wien hinein, die ihn ob ihrer Größe fast erschlägt. Er spürt eine fiebrige Aufregung unter den Leuten. Es ist der 31. Juli 1914. Österreich-Ungarn hat Serbien bereits den Krieg erklärt. Man wartet nur noch darauf, dass das deutsche Ultimatum zur Rücknahme der russischen Mobilmachung abläuft – junge Männer melden sich in Scharen zum Militär. Hans fällt als Landbursche also gar nicht auf. Doch er ist belesen, bildungshungrig; er will nicht in den Krieg ziehen. Er sucht die Psychoanalytikerin Helene Cheresch. Sie ist eine fiktive Figur, die ein wenig der Freud-Schülerin Helene Deutsch nachempfunden wirkt. Bekannt wurde diese durch ihre Forschungen zur Psychologie der Frauen, ein damals neues Feld.

Im Haus der Analytikerin wird Hans’ Leben eine Wendung nehmen. Er trifft nacheinander auf deren Klienten Adam, musikalisch hochbegabt, der wegen seiner Familientradition unmittelbar davor steht, als Offizier einzurücken, und auf Klara, die am nächsten Tag an der Universität Wien ihre Doktorarbeit in Mathematik verteidigen will. Mit Klara kommt das Titelwort des Romans erstmals ins Spiel. Sie schreibe, erklärt sie, „über Beweise von Irrationalzahlen“ und über deren besondere Verhältnisse: „die Inkommensurablen“. Klara ist aus einem Umfeld ausgebrochen, zu dem das Marx’sche Wort vom Lumpenproletariat passt. Sie wird von Helene Cheresch und den Suffragetten, einem Frauenclub, in ihrem Streben nach Bildung unterstützt.

„Scheiß auf die Sozialdemokratie!“

Adam und Klara sind bereits befreundet, Hans fügt sich zu ihnen wie der dritte Winkel in einem gleichschenkligen Dreieck. In der besonderen Situation vertrauen sie einander sofort, werden rund 36 Stunden gemeinsam verbringen. Raphaela Edelbauer jagt sie durch einen Strudel von Ereignissen, die sie direkt betreffen oder sich nur gleichzeitig in der Stadt abspielen. Jede dieser Hauptfiguren hat klare Konturen, in ihren Dialogen sind flüssig und glaubhaft Informationen untergebracht, wie aus der Situation geboren. Der Satz „Scheiß auf die Sozialdemokratie!“ klingt im Wien von 1914 arg schräg, doch die Situation, in der der Satz fällt, ist rasant erzählt. Die Freunde diskutieren über den Krieg, der die Jungen verheizt und an dem die Alten verdienen. „Wir, die jungen, selbstbewussten Männer, die in Mark und Bein aus Kaiser und Vaterland bestehen, blasen uns durch diesen Krieg selbst den Totenmarsch“, sagt Adam. „Und dennoch ist für uns dieses Requiem als Abschluss nötig, weil der leise Wandel uns nicht beigebracht wurde.“

Diese drei jungen Menschen stehen an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Sie sind sich der Kippsituation bewusst; sie bleiben solange wach, dass ihnen die Sinne schwinden. „Die Bourgeoisie und ihre mäusehafte Denkweise umspannen die Komplexität unserer Welt nicht“, sagt Klara. Der Roman zeigt die drei wie im Zeitraffer, mit Ruhepausen dazwischen, in den verschiedensten Milieus. Soziale Lage, Traumdeutung und beginnende Hirnforschung, musiktheoretische und mathematische Überlegungen – all das markiert hier den Epochenwechsel. Edelbauer variiert der Situation entsprechend Sprachebenen und Tempo, sehr eindringlich, sehr überzeugend.

Haltet euch gut fest!

So führt sie zu Proben in einen Konzertsaal und erzählt von der musikalischen Revolution durch Arnold Schönberg, von der Rolle der Malerei: „Das steife Gewand der alten Zeit wurde als erstes in der Kunst zerschnitten.“ Der Konflikt zwischen Künstlern und Gesellschaft wird hier ebenso als inkommensurabel gedeutet, wie später auch das Verhältnis von Klara zu ihren am Leben desinteressierten Eltern. Deren Haus bildet einen extremen Kontrast zur Villa von Adams Familie, wo alles geschmückt war wie in einer Kapelle, „mit Schnörkelchen und Ornament und Pilaster“. Die drei Freunde geraten in einem Lokal mit Volksmusik und viel Alkohol in eine brenzlige Gewalt-Atmosphäre, sie begeben sich in eine Unterwelt zu einem seltsamen Gemeinschaftsritual mit Fremden, erleben im Morgengrauen die Stadt in der Draufsicht.

Hans, mit dem der Roman begann, wird später resümieren, was in kurzer Zeit geschehen ist: „Er hatte mit den feinsten Menschen der Stadt gegessen und sich in einem marmornen Bad in einen mandelgrünen Anzug gekleidet, der jetzt – vom Abstieg in die Kanalisation – von den Beinen aufwärts besudelt war. Er hatte vorgestern noch den Stall des Viehs ausgemistet und würde in wenigen Stunden eine Analyse beginnen. Es schien alles gar nicht real.“ Es ist nicht real, sondern Literatur. Der Roman bündelt die Gleichzeitigkeit von Geschichte, zeigt, dass eine Zeitenwende kein Knick, kein plötzlicher Bruch ist, sondern eher eine scharfe Kurve, aus der man auch herausfliegen kann – haltet euch gut fest!

Raphaela Edelbauer: Die Inkommensurablen. Klett-Cotta, Stuttgart 2023. 352 Seiten, 25 Euro