Berlin - Judith Poznans Debut „Prima Aussicht“ handelt von einem 41 Jahre alten Wohnwagen. Den hat die Ich-Erzählerin nämlich spontan gekauft. Für ihren Plan, spießig zu werden, genau das Richtige. Denn ihr Freund hat ihr gerade eröffnet, kein zweites Kind zu wollen. Anstatt in der Beziehungskrise zu versinken, bekommt ein Campingplatz in Brandenburg also drei neue Bewohner. Hier ein Vorabdruck aus dem Familienroman, der am 13. August erscheint:

Es gibt nichts Bedrohlicheres, als auf der Autobahn im Rückspiegel zu beobachten, wie Autos von hinten ranrasen. Besonders wenn es dunkel ist und Scheinwerfer wie gefährliche Tieraugen aussehen, die immer näher kommen. So wie jetzt. Alle paar Sekunden halte ich die Luft an, weil ich nicht will, dass die Autos mir Druck machen, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Andere zahlen einen Haufen Geld, um mit einem Rucksack aus einem Flugzeug zu springen, hängen an Seilen in der Luft, tauchen im Wasser mit Haien, alles nur wegen des Adrenalins. Ich fahre in einem VW Autobahn.