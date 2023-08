Reiner Kunze zum 90. Geburtstag: Dichterfreund und Sprachverteidiger

Zu seinem 90. Geburtstag an diesem Mittwoch kommt Reiner Kunzes Buch „Die wunderbaren Jahre“ neu heraus. Es ist, obwohl in Prosa, das berühmteste Werk des viel gelesenen Lyrikers. Bei seinem Erscheinen 1976 war es ein Politikum von so großem Ausmaß, dass der Autor damals Konsequenzen bis zur Haft fürchtend die DDR verließ. Jetzt hat das Buch erstmals ein Nachwort. Ines Geipel schreibt darin über ihren Eindruck beim Wiederlesen: „Etwas ist sofort da. Eine Welt, ein Geschmack, meine alte Verlorenheit.“ Die 1970er-Jahre der DDR: „Eine infizierte Zeit, wundgebrannt, gestutzt, sinnnervös, enklavisch, nach innen gelenkt.“

Diese kurzen Texte des schmalen Buches wirkten für viele Menschen wie unmittelbar aus dem Leben gegriffen. Kunze beschreibt episodisch oder in Dialogen Fahnenappelle in der Schule, Drohgebärden von Lehrern schon angesichts von Jeans oder Nickelbrillen, Losungen aus dem Wehrerziehungsunterricht, die Zuordnung des Begriffs „feindlich“ für Literatur und Musik, die Polizeikontrollen auf Bahnhöfen und mehr. Einer der auf den Autor angesetzten Stasispitzel gab im September 1976 über das Buch zu Protokoll, „daß eine im negativen Sinne explosive Wirkung nicht auszuschließen ist“.

Eine unmögliche Metapher

Heute, da man nicht mehr auf Zeichen des Wiedererkennens hin liest, sondern auch auf den Aufbau der Sammlung schaut, darauf, wie die Stücke zusammenhängen, fällt eine Zwischenüberschrift ins Auge: „Verteidigung einer unmöglichen Metapher“, und dass dazu ein Motto von Truman Capote steht, seinem Roman „Die Grasharfe“ entnommen: „Ich war elf, und später wurde ich sechzehn. Verdienste erwarb ich mir keine, aber das waren die wunderbaren Jahre.“ Die Nachwort-Autorin und Wieder-Leserin Ines Geipel war 16 Jahre alt, als das Buch erschien und aus dem Westen in die DDR geschmuggelt wurde.

Es ist das Recht der Jugend, in Opposition zu den Älteren zu stehen. Reiner Kunze trug zusammen, wie dem widerständigen Geist der Atem genommen werden sollte. Dabei war er selbst damals schon „Ausgesperrt aus büchern/ ausgesperrt aus zeitungen/ ausgesperrt aus sälen“, wie es in dem 1969 im Band „Sensible Wege“ veröffentlichten Gedicht „Dreiblick“ heißt. Es ist ein Loblied auf die Stadt Greiz, in der er mit seiner Frau Elisabeth, einer promovierten Zahnmedizinerin wohnte, „eingesperrt in dieses land/ das ich wieder und wieder wählen würde“.

Reiner Kunze wurde 1933 in Oelsnitz im Erzgebirge geboren. Sein Vater war Bergarbeiter. „Als nach Kriegsende im Klassenzimmer der Volksschule das Hitlerbild abgenommen und das Stalinbild aufgehängt wurde, war ich 13 Jahre alt. Stalin war der Befreier und galt für uns von nun an als Inbegriff des Fortschritts auf der Erde“, schreibt er in einem autobiografischen Text. „Ich glaubte meinen Lehrern aufrichtig und folgte ihnen mit Eifer. Bereits als Oberschüler empörte ich mich jedoch dagegen, dass bei den Volkskammerwahlen 1950 in den Wahlkabinen kein Bleistift auslag, und der Rektor, ein ehemaliger Sozialdemokrat, empörte sich mit mir und wurde gemaßregelt.“ Das waren seine „wunderbaren Jahre“ – als Kriegskind geprägt vom Glauben an die neue Zeit und früh enttäuscht. Reiner Kunze studierte in Leipzig Philosophie und Journalistik und arbeitete vier Jahre als wissenschaftlicher Assistent an der Universität, bis er sich entschied, lieber als Hilfsschlosser in die Produktion zu gehen. Seit 1962 ist er freiberuflicher Schriftsteller.

Aus den Stasi-Akten: „Deckname ,Lyrik‘“

In seiner frühen Zeit als Dichter konnte er mal veröffentlichen, mal nicht. Heinz Knobloch ermöglichte ihm für die Wochenpost zu schreiben, zum Teil unter Pseudonym, 1973 erschien bei Reclam Leipzig der Gedichtband „Brief mit blauem Siegel“ der, so ist es in Kunzes Stasi-Akten dokumentiert „fast mit dem Tag des Erscheinens vergriffen gewesen ist“. Und dabei betrug die Auflage 15.000 Exemplare. Beobachtet wurde er seit 1968, weil er den Prager Frühling unterstützte. Reiner Kunze hatte durch seine Frau enge Kontakte in die CSSR, übersetzte tschechische Dichter, begleitete deren Aufbruch.

Vieles, was man ihm in der DDR zur Last legte, kann man nachlesen in dem Band „Deckname ,Lyrik‘“, im Dezember 1990 erschienen. Es sind Auszüge aus 3491 Blatt Aktenmaterial, das noch über seine offizielle Ausreise in die BRD im April 1977 hinaus gesammelt wurde. „Deckname ,Lyrik‘“ war eines der ersten Bücher, die das Wirken der Stasi im Detail zeigten. 1992 veröffentliche Hans Joachim Schädlich die Erzählung „Die Sache mit B.“ über seinen Bruder, der ihn ausspionierte, 1996 brachte Stefan Heym mit „Der Winter unsers Mißvergnügens“ einen Teil der über ihn angelegten Akten als Buch heraus.

Im Herbst 1977 erhielt Reiner Kunze den Georg-Büchner-Preis. Heinrich Böll hub in seiner Laudatio darauf ab, dass „Die wunderbaren Jahre“ dem genauen Leser, „der auch das kleinste Wort nicht übersieht, das Wimpernzucken der Sprache noch bemerkt, unbeirrt vom Gedröhn der Schlagzeilen“ mehr Auskunft über Deutschland geben werden „als ganze Fluten von Propagandaliteratur“. Für solche Auskünfte taugt das Buch noch fast fünfzig Jahre später.

Reiner Kunze ging in den Westen nicht als politischer Aktivist. Seine Frau öffnete eine kieferorthopädische Praxis in Passau. Er schrieb Gedichte öfter über das Dichter-Sein als über das Mensch-Sein, über die Veränderung der Natur, auch hüpfend leichte Verse für Kinder. Er bekam viele Auszeichnungen und er trat aus dem PEN-Zentrum Deutschland aus, als ihm die Vereinigung mit dem ehemaligen PEN-Zentrum der DDR zu schnell ging. Er wandte sich 1996 gegen die Rechtschreibreform, was ihn zu Spottversen wie diesen veranlasste: „Die sprache hat den mund zu halten,/ wenn die hohen staatsgewalten/ sich für ihren vormund halten/ und barbaren sie verwalten“. Im 1998 erschienenen Band „ein tag auf dieser erde“ heißt es in einem Gruß an den Leipziger Schriftsteller Horst Drescher: „Und sonst: poesie ist außer wahrheit/ vor allem poesie“. Namen von Kollegen, ob Rose Ausländer, Jean Améry, Peter Huchel oder immer wieder Jan Skácel, finden sich einige in seinem Werk. Im Lauf der Jahre veröffentlichte er zudem Gesprächsbände und Briefwechsel.

Gedichte für die Ukraine

Zum Geburtstag erscheint auch eine erweitere Ausgabe seiner gesammelten Gedichte, ein handliches, in taubenblaues Leinen gebundenes Buch. Zu den vielen Stationen von Reisen, die Kunze besingt, gehört auch die Ukraine. Es frappiert, diese Gedichte von 2016 jetzt zu lesen. Eines beginnt mit als Treppe gesetzten Zeilen: „Das land,/ verstümmelt,/ veruntreut,/ verraten,/ hob mich auf den rücken der Karpaten“, und ein anderes trägt als Motto ein Zitat des Osteuropa-Kenners Karl Schlögel zur Okkupation der Krim durch Russland. Es ist das „Diebeslied“, in dem es um die vermeintliche Heimholung der Halbinsel geht. „Zeig dem land, das dich betört,/ das dir aber nicht gehört,/ deine fürsorgliche liebe“ beginnt es.

Bereits 2006 gründeten Reiner Kunze und seine Frau eine Stiftung, um ihr Lebenswerk in ihrem Wohnhaus in Erlau bei Passau zusammenzuhalten, seine Manuskripte, seine Bibliothek, eine Kunstsammlung. Seit Jahren stecken sie ihr Geld hinein und bemühen sich um weitere Partner dafür. Wie schwierig das ist, kann man auf der Website Reiner-Kunze.com nachlesen: „Die Vorstellung, etwas zu schaffen, dessen Ergebnis man nicht selbst erleben wird, ist nur wenigen Menschen zu vermitteln. Auch im Stiftungsrecht ist ein solches Vorhaben nicht explizit vorgesehen, was die Möglichkeit der Förderung meist auf Projekte beschränkt, deren Verwirklichung innerhalb einer vorgeschriebenen Frist nachgewiesen werden kann.“ Er hat sein Haus bestellt.