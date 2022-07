Franziska kehrt, nachdem sie zwei Jahre in Frankreich studiert hat, nach Deutschland zurück. Mit Paris lässt sie auch eine Beziehung hinter sich. Cyril hat sie mit all seiner Zuverlässigkeit und Freundlichkeit gelangweilt und erinnerte sie, damit beginnt Carla Kasparis Debüt, auf einer Party zu ihrem eigenen Entsetzen an einen Hund. Spätestens in diesem Moment wusste sie, dass es vorbei war.

In Deutschland angekommen, findet sich Franziska in einer Art Identitätskrise wieder, die sich vor allem in dem völlig veränderten Verhältnis zu ihrer besten Freundin Mina zeigt. Auf Minas Einweihungsparty merkt Franziska, dass sie nicht weiß, was sie sagen soll, wenn sie neben ihr steht. Immer wieder ringt sie mit sich, will sich mit Mina aussprechen. Aber wenn sie kurz davor ist, etwas zu sagen, fehlen ihr die Worte.

Auch ihre anderen Bekannten und Freunde in Deutschland führen ihr vor Augen, dass sie sich verändert hat. Franziska will ihnen sagen: „Alles ist so schwierig und so egal, außer euch. Ihr seid mir nicht egal. Du bist mir nicht egal. Früher war das alles nicht so schwierig. Kann nicht alles so bleiben wie früher, zumindest noch ein bisschen.“ Und sagt nichts dergleichen.

Kaspari fängt die Stimmung einer Lebensphase ein

All das klingt nach einer mehr oder weniger typischen Coming-of-Age-Story. Aber Kasparis Debütroman ist mehr als das. Er fängt die Stimmung einer Lebensphase ein und zeichnet ganz nebenbei ironisch das Bild einer ungreifbaren Generation junger Leute, die sich und ihr Leben, in ihrer sogenannten Freizeit, auf unterschiedlichste Weise zu optimieren versuchen. Mit Yoga, reflektiertem Drogenkonsum, Masturbation oder dem eigenen Instagram-Auftritt. Franziska sieht all das und oft auch sich selbst aus vermeintlich sicherer Distanz. Ihre Eindrücke verarbeitet sie pointiert in einem Romanmanuskript, ihre Lektorin macht bereits Druck. Man merkt: Franziskas und Kasparis Biografien weisen wahrscheinlich die eine oder andere Parallele auf.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Verlag Kiepenheuer & Witsch (@kiwi_verlag) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Ein tiefgehendes Debüt über Freundschaft und das Erwachsenwerden

Franziskas Erlebnisse und die feinfühligen Beschreibungen Kasparis von nur auf den ersten Blick alltäglichen Kleinigkeiten gehen unter die Haut. Die langsam brennenden französischen Zigarettenblättchen, die Stände der Fischverkäufer, die gerade aufgebaut werden, als Franziska bei Tagesanbruch durch Paris nach Hause läuft, die Häuser in deutschen Kleinstädten, bei deren Anblick Franziska sich so vorkommt, „als könnte ihr Leben jeden Moment vorbei sein“. Kaspari schreibt auf eine Weise, die einen beim Lesen abwechselnd lachen oder melancholisch über eigene Erlebnisse nachdenken lässt. Stellenweise fast fragmentarisch fügen sich verschiedenen Zeitebenen, die auch aus Franziskas Buch und Chatverläufen mit Mina bestehen, zu einem witzigen und überraschend lebensklugen Roman zusammen.

Zum Buch und zur Person Carla Kaspari wurde 1991 geboren und studierte in Bonn und Paris Literatur- und Musikwissenschaft. Sie lebt in Köln und arbeitet als freie Autorin.

„Freizeit“, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2022. 304 Seiten, 15 Euro.

In seinen mittleren oder späten Zwanzigern „Freizeit“ zu lesen, ist dabei wohl eine besonders intensive Erfahrung. Weil man das, was Kaspari beschreibt, womöglich gerade selbst durchläuft. Es ist eine Lebensphase, über die einem oft gesagt wird, es sei eine der besten. Es ist aber auch eine, in der das Leben seine Leichtigkeit verliert und die von ebenjenen kleinen und großen Krisen gezeichnet ist, die Franziska durchmacht. Sie entstehen, weil man erwachsen wird, und türmen sich in ihrer ganzen Tragik vor einem auf, weil man es noch nicht ist. Das hilflose Schweigen zwischen noch vor wenigen Jahren oder gar Monaten engen Freunden, die Suche nach einem Lebensentwurf – man spürt in diesen Jahren und schon am Anfang von Kasparis Roman, dass hier etwas vorbeigeht, und wünscht sich, genau wie Franziska: Kann es nicht noch ein bisschen so bleiben wie früher?