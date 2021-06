Als Helen Macdonald nach dem Tod ihres Vaters in tiefe Trauer versank, zähmte sie ein Habichtweibchen und schrieb über beides ein Buch: „H wie Habicht“ wurde ein internationaler Bestseller. Nun ist ihr zweites Buch erschienen, Macdonald erwog kurz, erzählte sie in einem Interview, es „P wie Papagei“ zu nennen, nach jenem Haustier, der ihr beim Schreiben auf der Schulter saß. Stattdessen nannte sie es aber „Abendflüge“, nach einem Kapitel, in dem es um Mauersegler geht.

Diese Vögel kreuzen auch in Berlin durch den abendlichen Sommerhimmel. Nach dem Verlassen des Nests berühren sie nur noch zum Brüten den Boden, ihr Zuhause ist der Luftraum, in dem sie enorme Höhen und Strecken bis nach Afrika durchmessen. Schöne, rätselhafte Tiere: „Mauersegler sind magisch in dem Sinne, in dem Dinge, die gerade außerhalb des Verstehens existieren, magisch sind.“

Eine Mischung von Freude, Ergriffenheit und Demut

Diese Magie interessiert Macdonald sehr. In genau beschriebenen Begegnungen mit Hirschen, Hasen, Schwänen, Distelfinken, Falken, Kernbeißern und vielen anderen Tieren, mehrheitlich Vögeln, lotet sie eben jene verwirrend berührenden Momente aus, die vielleicht alle kennen, die den Kontakt zu nichtmenschlichem, daher nie ganz verstehbarem Leben schätzen und suchen.

Macdonald beschreibt diese seltsame Mischung von Freude, Ergriffenheit und Demut an vielen Beispielen. Sie reichen von zufälligen Erlebnissen bei Spaziergängen über geduldige Beobachtung bis zur Pflege verwaister Wildtiere und denkt im vorletzten Kapitel mit der schönen Überschrift „Das numinose Alltägliche“ über sie nach. Das ist gleichzeitig lebensnah, aufrichtig und sehr klug, denn es führt aus dem landläufigen Gegensatz subjektive (kitschverdächtige!) Emotion beim Naturerleben versus objektive Nüchternheit heraus.

Anders als ihr Debüt erzählt ihr neues Buch keine zusammenhängende Geschichte. Und anders als viele Nature-Writing-Texte, denen es durchaus zuzurechnen ist, hat es auch kein kapitelübergreifendes Thema – wie zum Beispiel ‚ein Jahr an einer Wiese‘, ‚alles über Eulen‘, ‚Schwimmen in Flüssen‘ oder Ähnliches. Es besteht schlicht aus längeren oder kürzeren Essays oder Berichten, von denen manche schon im New York Times Magazine oder im New Statesman erschienen.

Die Schwäne der Königin

Die 41 Kapitel führen in nahe Parks genauso wie in spektakuläre Landschaften, etwa Vulkanlandschaften in Peru, die so unwirtlich sind, dass eine Wissenschaftlerin, die Macdonald begleitet, dort die Lebensbedingungen auf dem Mars erforscht. Manches scheint spezifisch britisch, etwa die alljährliche, mit großem zeremoniellem Brimborium verbundene Zählung der Schwäne der Königin. Anderes, etwa im Garten nistende Vögel oder Wildunfälle in der Dämmerung, ist auch auf dem europäischen Kontinent sehr vertraut.

Aus diesen Texten, die sich immer auf Naturerlebnisse oder Beobachtungen beziehen, schält sich ein biografischer Umriss der Autorin heraus, ihre ländliche Kindheit in Nachbarschaft einer exzentrischen Landkommune, seltsame Jahre in einer chaotischen Falknerei, viele Reisen. Macdonald wirkt so, als fühle sie sich unter freiem Himmel am wohlsten, außerdem freundlich, zurückhaltend und ziemlich eigenwillig.

Neben einem Kontakt zu Tieren und Landschaften, der übers distanzierte Beobachten hinausgeht, interessiert sie auch die Verbindung von Naturdarstellung und Politik. Sie reflektiert dabei – wie viele britische Kulturschaffende derzeit – den Brexit, denkt über Konzepte wie Heimat, Nation, „Britishness“ nach. Sie beschreibt, wie populäre Bücher, Radiosendungen und Artikel während des Zweiten Weltkriegs den Schutz englischer Singvögel als nationale Aufgabe beschworen. Sie zeigt, wie eine militärische Rhetorik in den Naturschutz fand oder fragt, was die derzeit allseitige Begeisterung für „Nature Writing“ mit nationaler Selbstvergewisserung zu tun haben könnte: Haselsträucher und Hecken voller Rotkehlchen, sanfte Hügel, Brombeerranken stehen immer wieder, meint sie, im Dienste patriotischer oder auch populistischer Öffentlichkeitsarbeit.

Die doppelte Heimat der Zugvögel

Ihr Gegenmodell ist, wenn man das überhaupt so nennen kann, die Bewegung der Zugvögel, deren faszinierende Langstreckenflüge sie in mehreren Kapiteln beleuchtet und die oft auf zwei Kontinenten zu Hause sind. Außerdem setzt sie auf individuelles Erleben, beglückende Momente angesichts der „Magie“ eines nahen, aber doch fremden Lebens. Ihre Beschwörung solcher, die Ratio überschreitender Momente verbindet sich mit einem hellwachen Intellekt und klarem Blick für gesellschaftliche Wirklichkeiten. Wer all das zu schätzen weiß, sollte auch ihr zweites Buch unbedingt lesen.

Helen Macdonald: „Abendflüge“. Aus dem Englischen von Ulrike Kretschmer. Carl-Hanser-Verlag, München 2021, 352 Seiten, 24 Euro