Zwei Achtjährige in einem Kinderheim müssen sich ein Zimmer teilen. Sie sehen „nebeneinander wie Salz und Pfeffer“ aus und heißen Twyla und Roberta. „Ein Mädchen anderer Hautfarbe!“, denkt Twyla bei der ersten Begegnung. Wir lernen die beiden in der einzigen Erzählung kennen, die Toni Morrison neben ihren elf Romanen je schrieb.

Beide haben schlechte Noten und stehen als Kinder, die „keine richtigen Waisen mit lieben verstorbenen Eltern im Himmel“ sind, ziemlich weit unten in der Waisenhaushierarchie. Ihre Mütter sind lebendig, die eine krank, die andere immer unterwegs. „Uns hatte man abserviert. Nicht einmal die Puerto Ricaner aus New York City und die Kinder aus den Reservaten upstate beachteten uns.“ Die beiden Außenseiterinnen werden für vier Monate Freundinnen. Dann kehren sie zu ihren Müttern zurück.

Begegnungen alle paar Jahre

Sie treffen sich etwa ein Jahrzehnt später in einem Diner wieder, wo Twyla serviert und Roberta lässig und nicht ganz nüchtern mit zwei Männern auftaucht. Die ehemaligen Freundinnen haben sich nichts zu sagen. Besser läuft es einige Jahre später in einem Supermarkt. Roberta hat inzwischen geheiratet, einen reichen IBM-Mitarbeiter, er besitzt ein Auto mit Chauffeur. Sie wohnen nun in der gleichen Stadt, in Newburgh, etwa 100 Kilometer nördlich von Manhattan. Noch ein paar Jahre später sehen wir sie auf zwei Demonstrationen, die eine für, die andere gegen das sogenannte School Bussing, das dafür sorgen soll, dass in den Schulen nicht nur oder vorwiegend weiße oder schwarze Kinder lernen.

Wir haben bis dahin einiges über Twyla und Roberta erfahren, über ihre Kleidung und Haare, über ihre Mütter, Ehemänner und Kinder, wir wissen, wie sie wohnen, was ihnen schmeckt und was nicht. Was wir nicht kennen, ist ihre Hautfarbe. Ist Roberta schwarz und Twyla weiß? Ist es umgekehrt? Toni Morrison macht auf der ersten Seite klar, dass es diesen Unterschied gibt, verweigert aber jeden Hinweis auf die eine oder andere Antwort.

Wie die beiden sprechen, zeigt im amerikanischen Original keine verräterischen Nuancen, das unterstreicht Zadie Smith im Nachwort der Erzählung. Auch in der sparsam-prägnanten deutschen Übersetzung von Tanja Handels sind die gesprochenen Wörter und Wendungen ebenso schwer einer Figur zuzuordnen wie alles andere. Ja, Robertas Haare sind „voll und wild“, doch auch Twyla hat eine voluminöse Frisur. Robertas Mutter verweigert Twylas Mutter bei einer Begegnung im Waisenhaus den Handschlag. Warum? Weil sie eine biedere Christin ist und Twylas Mutter für unmoralisch hält? Weil sie weiß ist? Oder gerade nicht?

Kurz, wir wissen es nicht, während der Roman spätestens mit dem Thema School Bussing rassistische Hierarchien und Konflikte klar thematisiert. Eine damit verknüpfte Logik der Verachtung und Gewalt wird schon vorher beschrieben, als im Waisenhaus eine alte Küchenhilfe als „Trampel“ und „O-Bein“ verspottet und gequält wird. Wie sich Jahre später zeigt, erinnern sich Twyla und Roberta unterschiedlich an diesen Moment. Was passierte tatsächlich? Und war die alte Frau schwarz oder weiß? Das alles lässt Twyla, aus deren Perspektive Toni Morrison erzählt, keine Ruhe. Es arbeitet ähnlich hartnäckig in ihr wie die Frage nach ihrer Hautfarbe in unseren Köpfen.

Toni Morrison schrieb ihr Leben lang über Rassismus und Sklaverei in den USA. In ihren Romanen gibt es Brutalität und psychische Verheerungen, Opfer, die zu Tätern werden, Mütter, die ihren Kindern Schreckliches antun, um sie zu schützen. In „Rezitativ“ nun, diesem kurzen, auf den ersten Blick ganz unspektakulären Text, zeigt sie vor allem, was in Hirnen und Herzen passiert, während Menschen Unterschiede wahrnehmen, zuordnen oder suchen. Die Geschichte zeigt es nicht nur, sondern lässt es uns beim Lesen erleben. Es fragt sich, warum dieses bereits 1983 erschienene Stück sehr erhellender und schlicht grandioser Prosa erst jetzt auf Deutsch erscheint.

Zadie Smith, ihrerseits eine Schriftstellerin, die sich mit Rassismus befasst, seziert im Nachwort ihre eigenen Versuche, mit Blick auf Namen, Wohnort, Kosmetik, Kleidung, Ernährung, Verhalten der Mädchen und Frauen, Indizien für deren Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Gruppe zu finden. Es war ihr, sagt sie, „wie den meisten Menschen, die ‚Rezitativ‘ lesen, unmöglich, nicht nach dem Wissen zu gieren, wer nun die ‚Fremdgemachte‘ war, Twyla oder Roberta. Ich wollte das wirklich unbedingt geklärt haben. Wollte an einem gesicherten Ort warmes Mitgefühl empfinden und am anderen erkalten. Mit dem Jemand fühlen und den Niemand fallen lassen. Aber genau das erlaubt mir Morrison ganz bewusst und systematisch nicht.“

Die Unterschiede und die vermutete Hautfarbe

Zadie Smith erzählt von Literaturseminaren, die mögliche Antworten diskutieren, zitiert Studien, die zeigen, dass sich Leserinnen meist mit der Ich-Erzählerin identifizieren und sie zu dem machen, was sie selbst sind. Sie diskutiert die klar benannten Unterschiede in Einkommen und sozialem Status (Roberta reich, Twyla überhaupt nicht) in Relation zur vermuteten Hautfarbe. Und sie ordnet die Erzählung in aktuelle Diskussionen um Identitäten und Differenzen ein. Denn was in diesem Text passiert, darauf stößt uns Zadie Smith, ist weit mehr, als uns unsere Vorurteile oder rassifizierten Codes vorzuführen. Es ist, damit eng verknüpft, eine grundlegende Stellungnahme dazu, was es heißt, mit Unterschieden umzugehen, die stets in klare Raster eingespannt sind: Auf der einen Seite Ausgrenzung, Abwertung, Gewalt. Auf der anderen Seite Überleben, Widerstand, Ermächtigung. Was könnte dieses Entweder-Oder aufbrechen, was könnte helfen, eine verbindende Menschlichkeit zu denken, ohne – wie leider fast immer – zu verdecken, dass die vielbeschworene Humanität bislang nie für alle galt?

All diese Fragen stellt ein sehr kurzer Text in den Raum, einfach weil er uns zwingt, die eigene unbewusste, unentwegte Arbeit des Gleich- und Andersmachens zu bemerken. Morrison schrieb das so klar, mit so einer Leichtigkeit und manchmal auch mit einer so spröden Poesie, dass die Erzählung neben allem, was sie ethisch leistet, einmal mehr zeigt, warum diese Schriftstellerin nicht nur den Literaturnobelpreis gewann, sondern von sehr vielen Menschen sehr gern gelesen wird.

Toni Morrison: Rezitativ. Aus dem Englischen von Tanja Handels. Mit einem Nachwort von Zadie Smith. Rowohlt, Hamburg 2023. 92 Seiten, 20 Euro