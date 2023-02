Dahls Bücher umgeschrieben: Rushdie kritisiert „kriecherische Befindlichkeitspolizei“

Noch nicht „geairbrusht“: Bücher von Roald Dahl in der Auslage von Barney’s in New York.

Noch nicht „geairbrusht“: Bücher von Roald Dahl in der Auslage von Barney’s in New York. FRE170478 AP

Die Bücher des 1990 verstorbenen britischen Schriftstellers Roald Dahl sind Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Generationen sind mit Geschichten wie „James und der Riesenpfirsich“, „Charlie und die Schokoladenfabrik“, „BFG – Big Friendly Giant“, „Der fantastische Mr. Fox“ oder „Matilda“ groß geworden; zahlreiche Kinoverfilmungen und Musical-Adaptionen trugen zusätzlich zu ihrer Popularität nicht nur im angelsächsischen Raum bei. Die Gesamtauflage von Dahls fantastischen, witzigen und immer auf der Seite der Kinder stehenden Büchern beträgt heute um die 250 Millionen.

Allerdings sollen etliche davon, zumindest in ihrer englischsprachigen Version, nun in geänderter Form auf den Markt kommen – Dahls in London ansässiger Verlag Puffin Books, das Kinderbuch-Imprint von Penguin Books, hat in den Werken „offensive Sprache“ und „anstößige Inhalte“ ausgemacht und möchte diese entfernen und die Bücher auch sonst in Teilen „modernisieren“, damit sie auch heute noch „von allen geschätzt werden können“. Dies berichtete zunächst der Daily Telegraph.

Aus „fett“ wird „enorm“

Erwartungsgemäß brach in den sozialen Netzwerken ein Sturm der Entrüstung los. Auch der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie meldete sich mit einem kritischen Tweet zu Wort: Dahl sei zwar „kein Engel“ gewesen, doch Puffin Books betreibe „absurde Zensur“ und solle sich schämen, so der in den USA lebende Autor, der im vergangenen Jahr nur knapp ein Attentat überlebte.

Tatsächlich seien Hunderte Änderungen am Originaltext vorgenommen worden, wie der Guardian schreibt. So wird etwa der „fette“ Augustus Glupsch in „Charlie und die Schokoladenfabrik“ nun als „enorm“ beschrieben, die „kleinen Männer“, die Oompa Loompa, werden künftig als „kleine Leute“ bezeichnet. Und Frau Zwick, im Klassiker „Die Zwicks stehen Kopf“ als „hässlich und bestialisch“ dargestellt, ist ab sofort nur mehr „bestialisch“ – „hässlich“ wird ersatzlos gestrichen. Auch das Wort „weiblich“ muss in den Werken von Dahl offenbar generell weichen. Zudem sind einige Passagen, die nicht von Dahl stammen, hinzugefügt worden.

Die Änderungen beträfen Themen wie Gewicht, psychische Gesundheit, Gewalt, Gender und Hautfarbe, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA einen Sprecher der Roald Dahl Story Company. Es sei nicht ungewöhnlich, die Sprache und andere Details bei Büchern anzupassen, die vor langer Zeit geschrieben wurden. Der Verlag habe sich dabei von Inclusive Minds beraten lassen, einer Organisation für Inklusion, Diversität und Barrierefreiheit in Kinderbüchern.

Der Premierminister meldet sich zu Wort

Am Montagnachmittag schaltete sich sogar der britische Premierminister Rishi Sunak in die Diskussion ein. Seine Sprecherin ließ verlauten: „Wenn es um unser reiches und vielfältiges Erbe geht, stimmt der Premierminister mit dem Big Friendly Giant überein darin, dass wir kein Gobblefunk mit der Sprache betreiben sollten.“ Es sei wichtig, dass literarische Werke bewahrt werden und „kein Airbrushing erfahren“.

Chefkritiker Rushdie wurde indes selbst zur Zielscheibe von Kritik. Die britische Komikerin Abi Roberts warf ihm vor, sich mit der Beschreibung Dahls als „kein Engel“ der „zensierenden Linken“ anzubiedern. Rushdie stellte daraufhin klar, dass er zwar das Werk Dahls gegen eine „kriecherische Befindlichkeitspolizei“ verteidige, aber Dahl ein „bekennender Antisemit mit ausgeprägten rassistischen Tendenzen“ gewesen sei.

(mit dpa)