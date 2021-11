Als Erster wird der älteste Sohn krank. Donald, der immer alle Erwartungen seiner Eltern erfüllt hatte, in der Schule, im Sport, in der Kirche. Und seine jüngeren Brüder verprügelt. Aber das, redeten sich die Eltern ein, war doch normal. Gerade in einer so großen Familie. Zehn Jungs, die sich eben mal in die Haare bekommen, und zwei Mädchen. Sie leben im mittleren Westen der USA.