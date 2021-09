Berlin - Personal und Schauplatz von Sven Regeners neuem Roman „Glitterschnitter“ sind altbekannt: Frank Lehmann, der Konzeptkünstler H.R. Ledigt, Chrissie, die ihrer Stuttgarter Mutter entkommen will – sie und viele andere bevölkern das Kreuzberg der frühen 1980er-Jahre. In dem es laut wird: Eine Band namens Glitterschnitter macht Krachmusik. Zugleich hält die Ikea-Gemütlichkeit Einzug in die teilweise besetzten Häuser. Wir sprachen mit Regener zum Erscheinen des Buches.

Wie ist es für Sie, zu diesen Figuren zurückzukehren, mit denen Sie jetzt schon so viele Jahre schreibend verbracht haben?

Sven Regener: Es ist, wie wenn man gute alte Freunde trifft. Nur mit mehr Macht! Ich habe sie geschaffen, aber sie haben auch ihren eigenen Kopf. Wenn ich erstmal drin bin, brauche ich ihnen nur noch zuzuschauen, so kommt es mir jedenfalls vor. Dann laufen sie von alleine.

Die Handlung spielt vor 40 Jahren. Wie nah ist Ihnen diese Zeit noch?

Es macht Spaß, sich zu erinnern, gerade weil sie einem doch schon etwas fern geworden ist ... Die Distanz macht einen beim Romanschreiben allerdings frei und unbefangen, man versucht gar nicht erst, irgendetwas eins zu eins abzumalen, sondern kann gleich alles so laufen lassen, wie es will. Meine Romanfiguren sind meist zwischen 20 und 25, und vom Leben 20-jähriger Leute verstehe ich mehr, wenn es Anfang der Achtzigerjahre stattfindet, weil ich selbst damals 20 war.

Mussten Sie irgendetwas recherchieren? Spielt Recherche überhaupt eine Rolle für Sie?

Bei mir läuft eigentlich alles aus der Erinnerung heraus. Das wäre bei einer Reportage sicher problematisch, bei einem Roman kann es zu allerlei Verzerrungen, Übertreibungen und Verklärungen führen, das ist durchaus erwünscht.

Galiani Berlin Zu Person und Buch Der Autor: Sven Regener, 1961 in Bremen geboren, seit den Achtzigerjahren in Berlin lebend, ist Musiker. 1985 gründete er die Band Element of Crime, für die er schreibt, in der er singt, Gitarre, Trompete und Klavier spielt. Sven Regener ist zugleich Schriftsteller. Seine Romane „Herr Lehmann“ (2001), „Neue Vahr Süd“ (2004), „Der kleine Bruder“ (2008), „Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt“ (2013) und „Wiener Straße“ (2017) waren allesamt Bestseller. Einige wurden verfilmt und in viele Sprachen übersetzt.



Das Buch: Sven Regener: Glitterschnitter. Roman. Galiani Berlin, 2021. 480 Seiten, 24 Euro.



Die Lesung von Sven Regener bei Radioeins am 25.9., 19 Uhr, ist bereits ausverkauft, wird aber live gesendet.

Im Roman will der Konzeptkünstler H.R. Ledigt eine Musterwohnung nachbauen, die er bei Ikea gesehen hat. Und Frank Lehmann will Milchkaffee im Café Einfall verkaufen. Stehen Musterwohnung und Milchkaffee für eine Zeitenwende?

Vielleicht, wer weiß?! Aber interessanter ist die konkrete Umsetzung dieser Dinge: Wie die Leute im Roman sich in sowas hineinverbeißen und was das über sie aussagt.

Die Instrumente der titelgebenden Band Glitterschnitter sind Synthesizer, Schlagzeug, Bohrmaschine. Was sagt das über Berlin, über diese Zeit, dass das damals als Avantgarde galt?

Musik und Geräusch sind ein uraltes Thema, das immer wieder neu hervorgeholt wird, das ist eigentlich immer Avantgarde oder mutet zumindest so an. Speziell interessant war damals in Berlin die Breitenwirkung, die das haben konnte: Wie viele Leute sich sowas anhörten und anguckten, damit experimentierten. Dass man sowas einfach in einer Kneipe aufführte und die Leute hatten Gefallen daran. Davon kann man viel lernen.

Die Figuren im Buch sind permanent genervt voneinander: Mutter von Tochter. Arbeitgeber vom Arbeitnehmer. Kunstgruppe von Kunstgruppe. Und umgekehrt. Woher kommt diese Gereiztheit?

Die meisten stehen gerade mal so mit einem Bein im Erwachsenenleben und auf einem Bein kann man schlecht stehen. Jeder kämpft um seinen Platz in einer Welt, die Arbeit, die finanzielle Lage, die Wahrnehmung der anderen, das ist alles wichtig und alles prekär. Die Stadt ist dunkel und kalt und die Lebenssituation eigentlich schwierig bis trostlos, aber man trinkt sich das schön und versucht, durch Kunst und Aktion Glanz hineinzubringen. Also alles wie immer!

Liest man die Gereiztheit als Ergebnis des Konkurrenzkampfes, dann wäre „Glitterschnitter“ ein Gesellschaftsroman, der zeigt, wie die Leistungsgesellschaft die Menschen verängstigt, gegeneinander aufbringt. Geht es Ihnen beim Schreiben um solche „Analysen“?

Nein, eher nicht. Die Leute sind ja auch nicht alle gleich, nicht alle gleich gereizt, nicht alle gleich ehrgeizig, es gibt da auch viel Liebe und Freundschaft, aber es ist wie heute, gestern und vorgestern: Das alles existiert gleichzeitig, und da, wo viel passiert, geht auch viel schief. Insofern gefällt mir der Begriff Gesellschaftsroman schon sehr gut.

Zwei der Figuren, Österreicher, imitieren immer wieder Shakespeare-Monologe. Das muss ein großer Spaß beim Schreiben gewesen sein …

O ja, das war toll. Der ganze Handlungsstrang mit dem 1. Ottakringer Shakespeare-Kampfsportverein war für mich eins der Highlights beim Schreiben.

Im Buch wird viel diskutiert über das Wahre und Schöne in der Kunst. Wo ist für Sie in „Glitterschnitter“ das Wahre? Wo das Schöne?

Die Wahrheit liegt in den Gefühlen und Handlungen der Leute. Und das Schöne auch.