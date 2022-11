Trotz Pandemie: Emmanuel und Brigitte Macron kommen zum  „Nationaldenkmal“ 

Julia Deck zerlegt in ihrem Roman scharfsinnig die französische Gesellschaft. Nationaldenkmal ist hier keine Skulptur, sondern ein verdienter Schauspieler.

Julia Deck in Paris. Sie hat einen Blick für die kleinen und großen Unterschiede.

Julia Deck in Paris. Sie hat einen Blick für die kleinen und großen Unterschiede. Hélène Bamberger

„Die Macrons heilten überhaupt nichts“, heißt es gegen Ende des aus feinem Sarkasmus gewebten neuen Romans der französischen Autorin Julia Deck. Und anders als man vermuten könnte, bezieht sich der Satz nicht auf das große Ganze der französischen Politik, sondern auf das Kleine und Persönliche einer merkwürdigen Schlossgemeinschaft, die sich über die Jahre rund um den geradezu ikonenhaft berühmten, stinkreichen, und nun in die Jahre gekommenen Leinwandstar Serge Langlois zusammengefunden hat. Da sind die dritte Ehefrau und die Schlossverwalterin, da sind Gärtner und Hausdame und Personal Trainer, da ist die mondäne Tochter aus erster Ehe, und da ist vor allem auch die siebenjährige aus Kirgisien stammende Adoptivtochter, aus deren Sicht der Roman erzählt ist.

Und da ist der kommende 70. Geburtstag des Helden, der zu seinen Ehren eigentlich im Elysée-Palast gefeiert werden sollte. Weil der Ausbruch der Pandemie dies verunmöglicht, kommen Emmanuel und Brigitte Macron persönlich aufs Anwesen. „Sie waren noch kleiner und schlanker als im Fernsehen. Ich weiß nicht, warum uns das überraschte. Vor der Ausgangssperre hatten wir mit so vielen Berühmtheiten zu tun gehabt und wussten, dass bei ihnen das Abbild die Realität darstellte und der Körper aus Fleisch und Blut ihren Ersatz. Vielleicht hatten wir gehofft, dass ein Präsident von den Gesetzen der Perspektive ausnahmsweise nicht betroffen, dass er mit außerordentlichen Kräften ausgestattet wäre und wir, indem wir ihn bei uns empfingen, seinen königlichen Segen erhalten würden, so wie die Monarchen im Mittelalter die Skrofeln der Bauern geheilt hatten.“

Der Präsident umarmt den Gelbwesten-Aktivisten

Aber eben: in Wahrheit heilen sie gar nichts. Und in Wahrheit ist auch diese skurrile, pseudofamiliäre Community, die sich rund um den Reichtum des „Nationaldenkmals“ Serge gebildet hat, ein brüchiger Zusammenhalt aus brüchigen Existenzen. Maliziös reiht Julia Deck skurrile Situationen aneinander, in denen das Lachen im Hals steckenbleibt, während sie erzählt, wie jede und jeder seine eigenen Interessen im komfortabel ausgestatteten Dunstkreis des Prominenten verfolgt.

Als der große Tag gekommen ist, hat ein Herzinfarkt den Jubilar weitgehend lahmgelegt. Aber die Macrons sind angereist, und der Präsident nötigt den absichtsvoll dazu eingeladenen Gelbwesten-Aktivisten, der nicht weiß, wie ihm geschieht, in eine gewaltsame Umarmung: „Seine zu blauen Augen hielten Mathias‘ widerspenstigen Blick fest, und er erklärte, dass seine Maßnahmen falsch aufgefasst worden seien …“ Was auf jeden Fall innerhalb der Schlossgemeinschaft falsch aufgefasst und dramatisch unterschätzt wird, ist die Rolle, die das aschenputtelhaft „von ganz unten“ zu ihnen gestoßene Hausmädchen Cendrine sich im Laufe des Buches erobern wird. Wer wird letztendlich siegen?

Julia Deck hat eine beißend kluge Farce über soziale Klassen und die knallharte Realität von Eliten geschrieben, die vor nichts zurückschrecken, wenn es um ihre Privilegien geht – und über den Irrsinn einer Zeit, in der noch der widerwärtigste Showdown von Zehntausenden auf Instagram zum begehrten Thema wird.

Julia Deck: Nationaldenkmal. Roman. Aus dem Französischen von Sina de Malafosse. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2022. 163 Seiten, 24 Euro.