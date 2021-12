Hat man je zuvor ein literarisches Herantasten an die Kinderjahre gelesen, das im packenden Erzählen zugleich so luzide jene Abgründe vermisst, die das persönliche Leben geprägt haben? Der Schauspieler Edgar Selge hat 73-jährig sein literarisches Debüt vorgelegt. „Hast du uns endlich gefunden“ erzählt von seiner Kindheit als vierter von fünf Söhnen des Gefängnisdirektors Dr. Edgar Selge und seiner Frau Signe. Da betritt man gleich zu Beginn zusammen mit 80 jungen Gefangenen die schönen Wohnräume der Familie im westfälischen Herford, in denen der musikalische begabte Herr Direktor ein Konzert gibt.

Edgar liebt die Musik. Und er liebt den Vater, der sowohl auf dem Klavier als auch gegenüber den straffälligen Männern den richtigen Ton sucht. Aber im Vater wohnt auch ein anderer, der den zehn-, elfjährigen Edgar für Regelübertretungen fast besinnungslos prügelt.

Der Vater will nicht als Nazi rüberkommen

Warum ist das so? Das Kind kann nicht anders, muss es mit Provokation zu ergründen versuchen. Ahnungen tun sich auf – wenn die älteren Brüder provozierend über jüdische Künstler sprechen. Oder wenn ihm aus einem Buch Dankesworte eines Generals an den Vater entgegenflattern. „Wie immer, wenn ich auf eine Spur aus der Vergangenheit meiner Familie stoße, fühle ich mich sicherer.“ Jene Vergangenheit, bei der die Zeit in gewisser Weise stehengeblieben ist: „Der Krieg ist die Zeit, wo alles passiert ist. Alle zehren vom Krieg.“ Der Leserin erstehen diese 1950er- und frühen 60er-Jahre als eine Art Nachklapp. Der Aufbau der Bundesrepublik findet mit den Bausteinen aus alter Zeit statt: Da ist das zurückgekehrte jüdische Ehepaar, bei dem man zum Kaffee eingeladen ist. Der kleine Edgar beobachtet seinen Vater: „Er will nicht als Nazi rüberkommen, aber sein ganzes Denk- und Sprachgebäude ist in dieser Zeit errichtet worden, und so schnell findet er kein anderes.“

Die Brüder – ihnen ist das Buch gewidmet – sind Edgars „Tor zur Welt“. In ihrem Hinterfragen ist die einzige Sicherheit, der er glauben kann. Edgar Selge ist weit davon entfernt, von Gut und Böse zu erzählen. Seinen Eltern, die zwei ihrer Söhne tragisch verloren, gehört viel mehr als sein Mitgefühl. Nein, in diesem wundersamen Buch wird niemand verraten, niemand entwürdigt. Dass es Selge glückt, im Erzählen einer beklemmenden Kindheit ohne Schuldsprüche auszukommen, verleiht dem Buch eine seltene Größe.

Selges Buch ist ein Alarm: Es ruft zum Durchleuchten jener blinden Flecken im Leben, für die es endlose Geduld braucht. So etwas kann nicht schnell gehen. Es erstaunt nicht einen Moment lang, dass jemand 70 werden musste, bevor solch eine Tiefe ermessen und in erschütternder Klarheit und Schönheit erzählt werden konnte.

Edgar Selge: Hast du uns endlich gefunden. Rowohlt, Hamburg 2021. 302 Seiten, 24 Euro.