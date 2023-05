„Müsste ich jetzt sprechen, würde ich schreien“, sagt Julia in „Wovon wir leben“

Der österreichischen Schriftstellerin Birgit Birnbacher gelingt das Kunststück, ein Geflecht aus Motiven und Symbolen so mit Leben zu füllen, dass man auf weniger als 200 Seiten nicht alle Tage so plastisch und spannend andere Menschen kennenlernen wird. In einem Kaff, in dem nicht viel los ist und künftig noch weniger. Es geht um die Arbeit und die Gemeinschaft, eines schwieriger als das andere.