Mit einem Blick nach „Drüben“ beginnt Leonid Zypkins Roman „Die Winde des Ararat“. Das gut situierte Moskauer Ehepaar Tanja Lwowna und Boris Lwowitsch urlaubt seit wenigen Tagen in einer armenischen Grenzstadt, mustert vom Hotelzimmer ergriffen den Berg Ararat: „Tanja, die Türkei“.

Es ist das Sowjetrussland Mitte der 70er-Jahre. Chruschtschows seichter Kurswechsel und die sowjetische Tauwetter-Periode waren da bereits über ein Jahrzehnt Geschichte, der Staatsapparat unter Breschnew wurde neostalinisiert, der Eiserne Vorhang wieder fest verschlossen.

In dieser Zeit verzehrt es Leonid Zypkins Helden Boris in der Fremde nach Freiheit. Fernab der Heimat sind die Eindrücke für den jüdischen Juristen und seine Frau nicht nur vielfältig, sondern auch besonders verlockend. Die Nähe der unbezwinglichen Grenze, diese unbekannte Freiheit abseits des sowjetischen Machtzentrums, ist beiden schmerzlich bewusst.

Denn „Drüben“ ist für das Ehepaar auch auf dieser Auslandsreise nur ein luftleerer Raum, das große Unbekannte: „Hinter dieser Grenze, die durch eine fette Doppellinie gekennzeichnet war, gab es aus irgendeinem Grund weder Höhen noch Tiefen, weder Flüsse noch Eisenbahnlinien noch Straßen“, sieht Lwowitsch auf seiner Landkarte und erkennt stattdessen nur „eine völlig weiße Fläche, als sei dort alles mit Schnee bedeckt, und ein paar Ortschaften, dargestellt durch neutrale Kreise, als gebe es in diesem Land kaum Menschen“. Das liest sich wie ein Hinweis auf die Stadtpläne für die Hauptstadt der DDR, auf denen West-Berlin eine helle Ödnis war. Das Verlangen nach Freiheit, die Lust auf „Drüben“ entsteht nicht nur auf Urlaubsreisen.

Sowjetrussland in den 70er-Jahren: Staatlich geförderter Antisemitismus

Boris und Tanja wickeln im Laufe der Geschichte mit anderen Reisenden das übliche Ferienprogramm ab, erst als sie durch einen Buchungsfehler von der Hoteldirektorin frühzeitig aus ihrem Zimmer geworfen werden, erreicht die kurze Erzählung ihren Höhepunkt. Zeigt sich hier die Willkür des Sowjetsystems? Oder erst später im Kapitel „Rache“, als Tanja ihre Beziehungen als Moskauer Verwaltungsangestellte spielen lässt, für sich und Boris einen Ausweg findet und ein anderes, besseres Hotel buchen kann? Und: Wer übt hier eigentlich Rache? Ist es das autoritäre System, aus deren Gunst das Ehepaar zumindest kurzfristig gefallen zu sein scheint, oder rächt sich das Ehepaar am System?

Auch autobiografische Erfahrungen lässt der Autor Zypkin in die kurze Erzählung einfließen. Er kennt das totalitäre System Sowjetrusslands gut; sein Vater wurde gleich zu Beginn von Stalins großer Säuberungswelle verhaftet. Als Pathologe arbeitete er in Moskau, schrieb als Hobby wortwörtlich nur für die Schublade, die sowjetische Zensur verhinderte die Veröffentlichung seiner Werke. Spätestens als sein Sohn Michail Ende der 70er-Jahre in die USA auswanderte, wurde Zypkin selbst als Mediziner in Moskau degradiert, bekam die volle Härte des repressiven Systems zu spüren.

Sowjetunion: Antisemitismus schon unter Chruschtschow

Seinen großen Roman „Ein Sommer in Baden-Baden“, ein gründlich recherchiertes Buch über Fjodor Dostojewski, ließ er wohl auch deshalb außer Landes bringen. Erst eine Woche vor seinem Tod wurde der erste Teil in der New Yorker Emigrantenzeitung Nowaja Gaseta veröffentlicht.

In „Die Winde des Ararat“ schickt Zypkin sein Publikum dann zwar ähnlich virtuos wie Dostojewski durch die Geschichte, oft aber auch strapaziös durch die springende Gedankenwelt seines Erzählers. Der weiß zwar um den staatlich geförderten Antisemitismus im Sowjetrussland – schon unter Chruschtschow begann die massive Verfolgung russischer Juden, die unter Breschnew erbittert weitergeführt wurde –, hüpft gleichzeitig aber ebenso impulsiv hin zur Kreuzigung Jesu, zum Holocaust der Nazis oder dem Jom-Kippur-Krieg. Das alles aber kaum mit Nennung von Orten oder Ereignissen – Lesende müssen sich entweder sehr gut auskennen oder es unwissend ignorieren. Ganz einfach wird aber auch das nicht, fast kümmerlich geht Zypkin nämlich auch mit der Punktierung seiner Schachtelsätze um. Nicht selten zieht sich ein einzelner Satz über mehrere Seiten.

Doch Konzentration lohnt sich; „Die Winde des Ararat“ ist ein bemerkenswertes Zeitzeugnis über die Realitäten eines eigentlich längst vergangenen Staates. Denn Zypkins Erzähler – und mit ihm Boris – ist gefangen im inneren Exil, will verzweifelt zu dem Land dazugehören, das ihn, den Juden, selbst ausschließt. Oft unwissend profitiert aber auch er von seinem exklusiven Zugang zum Machtzirkel, zum Moskauer Apparat. Und am Ende lockt ja auch noch die Freiheit, diese völlig weiße Fläche. Drüben eben.

Leonid Zypkin: Die Winde des Ararat. Roman. Aus dem Russischen von Susanne Rödel. Aufbau, Berlin 2022. 167 Seiten, 22 Euro.