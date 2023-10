Die gute Nachricht ist: Salman Rushdie hat seinen Humor nicht verloren. Er ist lebensgefährlich angegriffen worden im vergangenen Jahr, er musste viele Stunden operiert werden und kann auf einem Auge nicht mehr sehen. Doch tritt er am Freitag mit erstaunlicher Gelassenheit vor die Presse auf der Frankfurter Buchmesse. Nach der Aufregung vorab, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, lief das 45-minütige Gespräch mit ihm in entspannter Atmosphäre ab.

Befragt zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, der ihm am Sonntag in der Paulskirche überreicht wird, nennt er es aufregend, auf dieser Liste bedeutender Preisträger zu stehen, einige von ihnen kenne er sehr gut. Er habe ein schlimmes Jahr hinter sich und sei froh, in guter Verfassung hier zu sein. Als er später noch erzählen soll, wie er seine Zeit in der Stadt verbringe, kommt er auf den Termin zurück: „Ich freue mich auf die Kirche am Sonntag“, sagt Salman Rushdie. „So etwas werden Sie noch nie von mir gehört haben.“ Die Preisverleihung wird dann ab 11 Uhr live im ZDF übertragen.

Schlecht in Vorhersagen

Zur Situation in Israel wird er befragt, und er sagt: „Ich bin entsetzt über die Anschläge der Hamas und ahne, was Netanjahu im Gegenzug machen wird.“ Mehrfach werden Lösungsvorschläge von ihm gewünscht, auch, wenn er davon spricht, dass es derzeit „eine riskante Zeit für die Demokratie“ sei weltweit. Antworten zu geben, sei nicht das Geschäft der Literatur. Überhaupt sei er sehr schlecht darin, Vorhersagen zu treffen. Er habe zum Beispiel gedacht, dass Hillary Clinton 2016 die Präsidentschaftswahlen in den USA gewinnt und nicht Donald Trump. „Also, wenn ich Ihnen hier etwas voraussage, tritt das Gegenteil ein.“

Das Schreiben nennt er „eine Art von Optimismus“, im Übrigen habe er keine anderen Talente. Salman Rushdie ließ sich durch verschiedene Themen führen, ob es der Umgang mit künstlicher Intelligenz ist (er macht sich Sorgen wegen der Deepfake-Software, die Stimmen und Bilder stiehlt, nicht wegen der schriftstellerischen Arbeit), sein Verhältnis zu Polen (er zählt eine Reihe von Autoren auf, die er verehrt, wie die verstorbenen Ryszard Kapuściński und Adam Zagajewski), zum Buchmesse-Gastland von 2024 Italien (er hat eine Anekdote mit Italo Calvino zu erzählen) und zu der palästinensischen Autorin Adania Shibli (er kenne ihr Werk nicht, hoffe aber, dass die Preisverleihung an sie wirklich nur verschoben sei).

Salman Rushdie: Literatur braucht keinen Nutzwert

Im Jahr 2015 war Salman Rushdie zuletzt auf der Frankfurter Buchmesse. Damals hielt er eine Rede zur Eröffnung, mit der er vehement die Freiheit des Wortes verteidigte, die Freiheit der Kunst und Literatur. Da ging es auch um eine Welle der politischen Korrektheit an amerikanischen Universitäten. Angesprochen, wie er heute die Lage junger Schriftsteller beurteile, scherzt er zunächst wieder: „Ich schaue auf sie mit einem gewissen Abstand, vielleicht einem halben Jahrhundert.“ 76 Jahre alt ist er. Er wisse von dem Gefühl des politischen, sozialen und auch kulturellen Drucks, doch: „Meiner Ansicht nach kann man über alles schreiben, unsere einzige Aufgabe als Schriftsteller ist, dass es gut sein muss.“ Die Bedrohung von Kollegen nimmt er aber durchaus ernst und kritisiert die Anklage gegen Arundhati Roy in Indien und den Prozess gegen Roberto Saviano in Italien.

Die Auszeichnung für Rushdie ist ein großes politisches Ereignis, doch der Schriftsteller selbst möchte nicht auf seine Bedrohung durch islamistische Fundamentalisten reduziert werden. Gegen Ende nennt er es den großen Vorzug von Literatur, keine Aufgabe zu haben. „Welchen Nutzen soll ,Alice im Wunderland‘ haben oder ,Der Herr der Ringe‘ oder ,Mrs. Dalloway‘? Ich mag keine Bücher, die mir sagen, was ich denken soll. Ich möchte Bücher, die mich dazu bringen, selbst zu denken.“ Gute Worte für eine Buchmesse.