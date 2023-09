Es werde etwas schiefgehen, kündigte Daniel Kehlmann am Sonntagnachmittag auf der Bühne des Berliner Ensembles scherzend an. Er meinte die kurz bevorstehende Videoschalte zu Salman Rushdie. Und tatsächlich sprach Rushdie kurz ohne Ton, bevor das hingerissene Publikum ihn nicht nur vor Bücherregalen eines behaglichen Arbeitszimmers sehen, sondern auch hören konnte.



Es war der erste öffentliche Auftritt, seit Rushdie vor einem Jahr mit einem Messer lebensgefährlich verletzt wurde. „Mir geht’s ziemlich gut“, sagte er – mal abgesehen vom Auge, das er bei der Attacke eines islamistischen Attentäters verlor. Nach ein paar Worten zu seiner Gesundheit sprach er aber lieber über seinen jüngsten Roman „Victory City“.

Der Höhepunkt des Festivals

BE-Ensemblemitglied Cynthia Micas las vor, wie die Hauptfigur Pampa Kampana als Neunjährige die Selbstverbrennung der Mutter erlebt. Aus dem Mädchen wird eine sehr progressive Königin. In ihrem südindischen Reich blühen die Künste, die Vielfalt, die Freude, die Gleichberechtigung der Frau. Diese Heldin kam von ganz allein, „she walked on my page“, erzählte Rushdie. Während er als Videobild überlebensgroß über der Bühne schwebte, wirkte er nicht wie ein ferner Literatursuperstar, sondern wie ein heiterer, menschlicher, auf seine Arbeit fokussierter, sehr präsenter Schriftsteller. Sein Auftritt war, das sagte die Leiterin des Literaturfestivals, Lavinia Frey, bei der Begrüßung, der Höhepunkt des 23. Internationalen Literaturfestivals Berlin (ilb).

Das Schöne an diesem Festival ist aber, dass neben einigen Prominenten auch viele nicht ganz so bekannte Leute auftreten. Am Sonntag war es unter anderem Elizabeth Duval, die im Instituto Cervantes über ihren philosophischen Essay „Nach Trans. Sex, Gender und die Linke“ sprach. Duval, gerade mal 23 Jahre alt, veröffentlichte bereits zwei Romane. Auch ihr Saal war voll, der Altersdurchschnitt mindestens 20 Jahre jünger als bei Rushdie.

Gegen das Entweder-oder

Im auf Spanisch geführten Gespräch mit dem Moderator Jayrome C. Robinet ging es um die Facetten des Themas „trans“, um neue Geschlechtergesetze in Spanien und erhitzte Debatten über sie. Duvals Buch und sie selbst wurden im Zuge dieser Auseinandersetzungen heftig kritisiert. Duval, die an der Sorbonne Philosophie studierte, kontert mit der Aufforderung, genauer zu argumentieren und sich in den Diskussionen nicht „wie in einer Festung“ zu verschanzen. Sie hält nichts von pauschalisierendem Entweder-oder, kritisiert den Begriff „Selbstbestimmung“ als missverständlich, fragt nach Freiheits- und Subjektkonzepten, wägt Biologie gegen Kultur ab.

Die junge Schriftstellerin und streitbare Intellektuelle, deren Denk- und Sprechtempo eine Herausforderung für die beiden Simultanübersetzer war, outete sich schon mit 14 Jahren als trans, allerdings spielte das an diesem Abend keine große Rolle. Es ging nicht um Selbstdarstellung als Person, sondern um den offenen, differenzierten Austausch über einen Text und dessen Inhalte. Auf dem ilb gibt es noch bis Sonntag reichlich Gelegenheit, genau das mit vielen Büchern und Menschen zu erleben.