Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023. Als Preisträger folgt der 1947 in Mumbai geborene und heute in den USA lebende Schriftsteller auf Serhij Zhadan und Tsitsi Dangarembga aus den beiden Vorjahren, er folgt auch auf Liao Yiwu und Swetlana Alexijewitsch, auf Susan Sontag und Orhan Pamuk. In seiner ersten Reaktion schreibt Salman Rushdie: „Ich weiß, wie bedeutsam dieser Preis ist, und ich bin ein wenig eingeschüchtert von der Liste der bisherigen Preisträger, zu der sich mein Name nun gesellen wird.“

Seit 1950 wählt der Stiftungsrat des Friedenspreises jedes Jahr eine Persönlichkeit aus, die einen wichtigen Beitrag zum Frieden, der Menschlichkeit und der Verständigung der Völker geleistet hat. Die Auszeichnung ist hoch angesehen. Salman Rushdie veröffentlichte zuletzt, Anfang 2023, den Roman „Victory City“, der ihn wie viele zuvor nicht nur als fantastischen Erzähler zeigt, sondern als einen unabhängigen Geist, der die Freiheit des Wortes gegenüber religiöser und politischer Engstirnigkeit verteidigt. Im Vorjahr ist Rushdie bei einem Attentat in den USA lebensbedrohlich verletzt worden, an den Folgen wird er für den Rest seines Lebens leiden. Doch er schreibt weiter.

International bekannt wurde Salman Rushdie, der seit 1975 Bücher veröffentlicht und bereits 1981 den renommierten Booker-Preis für „Die Mitternachtskinder“ erhielt, durch den 1988 publizierten Roman „Die satanischen Verse“, der in der muslimischen Welt auf heftigen Widerspruch stieß. Der iranische Ajatollah Chomeini richtete am 14. Februar 1989 eine Fatwa gegen den Schriftsteller, mit der Muslime in aller Welt aufgerufen wurden, Salman Rushdie zu töten. Der Roman wurde als Beleidigung des Propheten Mohammed interpretiert, Gläubige in vielen Ländern sahen sich durch die Fatwa aufgehetzt, das Buch zu verbrennen, dessen Übersetzer und Verleger anzugreifen. Mehrere Jahre lang konnte Rushdie nur im Versteck beziehungsweise unter großen Sicherheitsvorkehrungen leben. Welche Auswirkungen das auf sein Schreiben und seine Familie hatte, schildert er in seiner Autobiografie „Joseph Anton“ (2012). Mit einer Fortsetzung dieses Buches hat er nach dem Angriff vom August 2022 begonnen.

Die Preisverleihung ist am Sonntag, dem 22. Oktober in der Paulskirche zu Frankfurt am Main. In der Begründung der Jury heißt es, Rushdie verbinde in seinen Romanen und Sachbüchern „erzählerische Weitsicht mit stetiger literarischer Innovation, Humor und Weisheit. Dabei beschreibt er die Wucht, mit der Gewaltregime ganze Gesellschaften zerstören, aber auch die Unzerstörbarkeit des Widerstandsgeistes Einzelner“. Er werde geehrt „für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert“.