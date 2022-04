Man spürt Sant Jordi schon am Vorabend. Die erst vor einem Jahr in Barcelona eröffnete Buchhandlung Finestres im Stadtteil Eixample ist gut gefüllt. Auf die Frage, ob es sich um den alltäglichen Besucherandrang handele, sagt eine Verkäuferin: „Ich wünschte, es wäre so.“ Nein, so viele drängen sich hier normalerweise nicht vor den Regalen und um die Büchertische. Vor einem stehen drei junge Frauen, jede hält eine rote Rose in der Hand und ein Buch. Marta hat sich für das „Kommunistische Manifest“ von Karl Marx entschieden. „Alle reden ständig über die Unterschiede zwischen Kapitalismus und Kommunismus“, sagt die Abiturientin. Sie wolle sich informieren. Die Rosen haben die drei Freundinnen einander geschenkt.

Der 23. April in der spanischen Provinz Katalonien ist der Tag, an dem die Mütter ihren Kindern sagen, sie dürften nicht ohne Rose und ohne Buch nach Hause kommen, es ist der Tag, an dem Liebende einander derart beschenken, es ist der Tag, von dem die katalanischen Buchhändler sagen, es sei der 13. Monat ihres Geschäftsjahres. Zwölf Prozent des Jahresumsatzes machen sie an diesem einen Tag. Dass die Buchpreise an Sant Jordi um zehn Prozent reduziert sind, hilft dabei. Die Katalanen gelten als die Schwaben Spaniens.

„Für mich ist dieses Fest das allerschönste“, sagte der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa einst über Sant Jordi, das Fest des Drachentöters Sankt Georg. „Es ist das farbenprächtigste, anmutigste und zivilisierteste Fest, das ich je gesehen habe.“ Es ist naheliegend, dass die Spanier dieses Wochenende ausgewählt haben, um ein paar deutschen Journalisten das Leseland Spanien vorzustellen, das in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse ist. Zum zweiten Mal nach 31 Jahren. Wobei Katalonien 2007 als Region bereits Gast der Messe war. Das war heikel, aber derzeit scheint sich in Katalonien eine gewisse Resignation breitgemacht zu haben, was die von manchen ersehnte Unabhängigkeit angeht. So sagt es die katalanische Schriftstellerin Marta Orriols, deren Romandebüt „Sanfte Entführung ins Chaos“ im August auf Deutsch erscheint.

„Die Tochter des Kommunisten“ verbindet Spanien und Berlin

An diesem Tag auf der Rambla de Catalunya zu stehen, einer der Hauptschlagadern Barcelonas, inmitten einer fast komplett maskenlosen Menschenmenge, die sich um Bücherstände drängt und dabei rote Rosen in der Hand hält, ist tatsächlich überwältigend. Die unbestätigte Zahl, die über diesem Tag hängt, besagt, dass sechs Millionen Rosen verkauft werden und rund eineinhalb Millionen Bücher. Der Hagelguss, der am Nachmittag herunterkommt, ist nicht vorgesehen. Aber selbst er kann die langen Schlangen nicht auflösen, die sich vor den Tischen gebildet haben, an denen Autoren ihre Bücher signieren.

Aroa Moreno Durán ist eigens aus Madrid angereist. Ihr im Oktober auf Deutsch erscheinender Roman „Die Tochter des Kommunisten“ schlägt eine Brücke zwischen Spanien und Berlin, denn er handelt von Katja, der Tochter einer Familie, die vor Franco und dem Bürgerkrieg in die DDR geflohen ist. Drei Mal ist Aroa Moreno Durán zur Recherche in Berlin gewesen, um mit Menschen zu sprechen, die dieses Schicksal teilen. In Spanien ist ihr Buch bereits preisgekrönt.

Erfunden worden ist der Tag der Bücher und der Rosen zu einer Zeit, als die Worte Marketing und Event noch nicht in aller Munde waren, im Jahr 1931, als die spanische Regierung den im Jahr 1926 eingeführten Tag des Buches von Oktober in den April verschob. Das erzählt Nuria Cabuti, die Direktorin der spanischen Abteilung von Penguin Random House, die wie so viele Verlage in Barcelona sitzt, eine Tradition, die im Mittelalter begann. Und kaum hatte Gutenberg die Druckerpresse erfunden, stand auch eine in Barcelona. Cervantes erwähnte die Pressen sogar in „Don Quijote“. Die Tradition ist ungebrochen. Bis heute stammt mehr als die Hälfte der spanischen Buchproduktion aus Barcelona.

Wer Nuria Cabuti zuhört, versteht, dass der spanische Buchmarkt weit über Spanien hinausreicht, rund 590 Millionen Menschen sprechen Castellano, die Sprache, die man auf Deutsch Spanisch nennt. Die Spanier machen nur acht Prozent aus. Die übrigen leben in Süd- und Mittelamerika, aber auch in den USA. Über 50 Millionen sind es allein dort. Da ist es wohl nicht so schlimm, dass die Spanier laut Studien nicht so lesefreudig sein sollen wie etwa die Deutschen. Der spanische Markt ist in den letzten beiden Jahren trotzdem zweistellig gewachsen.

Was ist die Zukunft der katalanischen Sprache in Spanien?

Auch wenn es nur sechs Millionen Katalanen gibt, würde Marta Orriols nie auf Spanisch schreiben, jedenfalls keine Literatur. „Tief empfinden kann ich nur auf Katalanisch“, sagt sie. Auch will sie dazu beitragen, dass diese Sprache bewahrt wird. Sie fürchtet aber, dass die Sprache auf verlorenem Posten steht. Ihre beiden Söhne zum Beispiel würden nur noch schlecht Katalanisch sprechen, obwohl es ihre Muttersprache ist und die Sprache, in der sie an der Schule unterrichtet werden. „Es ist durchsetzt von Hispanismen“, sagt sie. „Die Macht der sozialen Medien ist einfach zu groß. Und die von Netflix.“ Ob sie nach Frankfurt kommt? Sie weiß es nicht. Die offiziellen Einladungen werden erst Anfang Juni ausgesprochen.

In der Buchhandlung Finestres hat der Schriftsteller Kiko Amat auf einem der Sofas Platz genommen, die zwischen den Regalen stehen. Sein Roman „Träume aus Beton“ ist gerade bei Heyne Hardcore erschienen. Er hat so viel nervöse Energie in sich, dass es unmöglich ist, aus den Buchstaben, die auf seine Finger tätowiert sind, ein Wort zusammenzusetzen. Nur das von einem dicken Nagel durchbohrte rote Herz auf dem Handrücken ist zu erkennen.

Kiko Amats „Träume aus Beton“ ist knallhart

Kiko Amat kommt aus dem Vorort von Barcelona, in dem „Träume aus Beton“ spielt, aus Llobregat. Über sein Buch, dessen höchst skurrile und doch auch harte Familiengeschichte zum Teil in einer psychiatrischen Klinik spielt, sagt er, es trage mehr als jedes seiner vorigen autobiografische Züge. Seine Mutter etwa habe in dieser Klinik die Laken gewechselt.

Kiko Amat schreibt auf Spanisch. Seine Freunde seien die Söhne von Immigranten gewesen. „Spanisch war bei uns die Sprache der Straße.“ Vorbilder? „Punkrock“, sagt er. Und nennt dann doch noch Vonnegut und Brautigan.

Er ist zwar längst aus Llobregat weggezogen, aber derzeit wieder öfter dort: Viele Journalisten möchten ihn dort interviewen. Und er hat ja auch wirklich etwas zu erzählen, von seinen Jahren als Fabrikarbeiter, dann als Kellner in London, als DJ. Ob er nach Frankfurt kommt? Einen solchen Performer sollten sich weder die Messe noch sein deutscher Verlag entgehen lassen.

Die Recherche wurde vom spanischen Kulturministerium, Turespana und der Spanischen Föderation der Verleger-Gilden (FGEE) unterstützt.