Berlin - Selten waren Schwerkriminelle sympathischer und auf ihre Weise zugleich anarchischer, nämlich eine veritable Bedrohung unserer heiligen Werteordnung mit ihrem Heiligstem in der Mitte: dem privaten Eigentum! Dabei verbreiten die Panzerknacker eher selten in ganz Entenhausen ihren Schrecken, auf die „kleinen Leute“ haben sie es kaum abgesehen. Vielmehr wollen sie immer das ganz große Ding drehen, den ultimativen Coup. Ihre ganze kriminelle Energie richtet sich deswegen auf den reichsten Mann der Stadt: auf die Fantastilliarden des Dagobert Duck.

Blöd: Zum Großverbrechen fehlt ihnen das intellektuelle Format

Der Geizkragen ist eine einzige Provokation, sein unfassbares Vermögen bewahrt er in einem riesigen Geldspeicher auf, der zudem auf einem Hügel steht und über die Stadt ragt wie ein Wahrzeichen – allen Entenhausenern zur Mahnung, wo das Geld und die Macht sitzen. Dass sich nun die Panzerknacker auf diesen bei seiner Reichtumsmehrung nicht gerade zimperlich, sondern eher halblegal und also fastkriminell vorgehenden Dagobert konzentrieren, macht sie allerdings nicht zu Wohltätern. Denn ihre Beute wollen sie immer nur für sich haben.

©2021 Disney/Egmont Ehapa Manchmal haben die notorischen Loser auch Glück – und wissen es dann nicht zu nutzen.

Die Panzerknacker arbeiten stets auf eigene Rechnung und verwenden ihre Talente keineswegs für die Armen; ideologisch betrachtet sind sie weder Klassenkämpfer noch Wohltäter. Allerdings trifft ihr Tun mitunter den richtigen Gauner – den mit der vermeintlich weißen Weste. Und das seit nunmehr 70 Jahren: Im November 1951 verschaffte ihnen der legendäre Entenzeichner Carl Barks einen ersten Auftritt, und zwar in dem Heft 134 der US-Reihe „Walt Disney’s Comics and Stories“. Seitdem stellt die unrasierte Verbrecherbande Onkel Dagobert nach.

Die Panzerknacker sind gut organisiert: in der „Panzerknacker AG“. Sie tragen Zorromasken und Sträflingskleidung, Namen haben sie nicht, zu unterscheiden sind sie durch ihre Häftlingsnummern: 176-167, 176-176, 176-617, 176-671, 176-716 und 176-761. Die Herren sind großartig darin, geniale Pläne zu schmieden, das perfekte Verbrechen ist eigentlich ihre Domäne. Allerdings scheitern sie immer wieder bei der Durchführung, weil sie zu chaotisch oder einfach zu gierig sind. Ihnen fehlt das strategische Geschick zum Großverbrechen, der lange Atem.

©2021 Disney/Egmont Ehapa Nicht geklärt ist, wie viele Panzerknacker es gibt: Für eine seriöse Bande müssten es mindestens drei sein.

Manchmal haben sie Glück, so auch gleich in ihrer ersten Geschichte, die im Deutschen „Der Selbstschuss“ heißt. Die Panzerknacker sind gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen. Onkel Dagobert ruft seinen tunichtguten Neffen Donald zur Hilfe. Der kommt auf die Idee, den Gangstern mit einer alten Kanone aufzulauern. Als die beiden irgendwann des Wachens müde werden, konstruiert Donald eine Selbstschussvorrichtung, die Dagobert allerdings versehentlich auslöst und daraufhin den Geldspeicher zerschießt. Die Panzerknacker haben freie Bahn: Harharhar!

Erstaunlich: die unheimliche Verwandtschaft zu Donald Duck

Die Beagle Boys, wie die Ganoven im Original heißen, verloren in der Ära nach Carl Barks zeitweilig an Eigenständigkeit und verkamen zu mehr oder minder unfähigen Trotteln. Wiederentdeckt und -erweckt wurden sie in den 1970ern dann vor allem von italienischen Autoren. Der bei Barks nur selten verwendete Opa Knack avanciert zum Kopf der Bande. Zudem verbünden sich die Panzerknacker mit anderen Kriminellen, etwa mit Klaas Klever, der sie gegen seinen Intimfeind Dagobert anheuert. Auch Kater Karlo und Gundel Gaukeley werden zu Verbündeten.

©2021 Disney/Egmont Ehapa Die Comics Die Lustigen Taschenbücher (LTB) haben den Panzerknackern bereits ab 5. November eine ganze Ausgabe gewidmet: In dem Enten-Edition Band 72 „Die Kunst des Knackens“ sind die Ganoven im Dauereinsatz: 336 Seiten, 7,99 Euro.



Der eigentlich Jubiläumsband erscheint am 9. November: LTB Nummer 552 „70 Jahre Panzerknacker“: 256 Seiten, 6,99 Euro.



Und mit Phantomias erscheint dann auch der entscheidende, grenzlegale Gegenspieler der Bande – der Rächer mit der Maske ist vielleicht eine der schönsten und wichtigsten Donald-Variationen seit Carl Barks. Apropos: Die Nähe zwischen Donald und den Panzerknackern war immer schon frappierend. Beide sind gleichermaßen Loser-Typen, beide leiden sie unter Dagobert, sind eher impulsgesteuert und neidgetrieben, beide lassen sich nicht entmutigen und stehen nach jedem Fall wieder auf. Nur dass Donald die kriminelle Energie fehlt, unterscheidet sie.

Panzerknacker und die konkrete Utopie des perfekten Verbrechens

Aus ihrem Trotteldasein vollends befreit hat die Panzerknacker erst der amerikanische Zeichner Don Rosa. In seinen Geschichten werden die Verbrecher endlich wieder zu gefährlichen Feinden für Dagobert Duck. Sie machen ihm das Leben schwer. Häufig gelingt es ihnen sogar, in den Geldspeicher einzudringen und seine Taler zu stehlen – auch wenn sie am Ende stets die Verlierer sind. Das fordert offenbar die Moral: Das Böse darf nicht siegen; selbst in seiner harmloseren, entkriminalisierten Form, als Faulheit so wie bei Donald, wird es kaum geduldet.

In Entenhausen herrscht eine puritanische Moral. Das wird am Beispiel der Panzerknacker besonders deutlich – die übrigens im Deutschen so heißen, weil die großartige Übersetzerin Erika Fuchs ihnen diesen Namen gab. Die Panzerknacker verkörpern die konkrete Utopie des perfekten Verbrechens in dem Entenhausener Idyll, ob sie nun in ihrer Standardbesetzung zu dritt oder als globale Verbrecherorganisation in Erscheinung treten, das heißt als Panzerknacker AG, die wie ein dunkler Schatten den weltumspannenden Machenschaften Dagobert Ducks folgt – und dem Geld.