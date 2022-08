Sie zogen dicke Mäntel an, Schals und Überschuhe, und gingen hinaus in die entsetzliche Kälte, schreibt Gabriele Tergit und verweist dann auf eine ungeheure Gleichzeitigkeit: „Sie wußten nicht an diesem 7. Januar 1929, daß in einem Bierlokal ein Mann zu den Versammelten sagte: ‚Gehen Sie zu einem Juden zu Gast? Ist Ihre Schwester mit einem unserer Todfeinde verheiratet?‘“ Der Mann ist Joseph Goebbels, er spricht in einer Gaststätte nicht weit von der Berliner Geburtstagsfeier der jüdischen Familie Stern entfernt.

In „So war‘s eben“, ihrem großen, im englischen Exil geschriebenen Roman bannt Gabriele Tergit die gesellschaftspolitischen Verhältnisse in Deutschland von den 1890er-Jahren bis in die 1950er-Jahre in eine faszinierende Zusammenschau. Es ist das Verdienst des Schöffling-Verlages, dies erstaunliche Werk, das schon 1956 hätte erscheinen können, nun erstmals zugänglich zu machen. Konsequent weist der Verlag in schönen Ausgaben der brillanten Berliner Journalistin, die 1931 mit „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“ auch als Romanautorin berühmt geworden war, den ihr gebührenden, markanten Platz in der deutschen Literaturgeschichte zu.

Das Leiden der Juden und ihre Vertreibung

Wie die Herausgeberin Nicole Henneberg schreibt, verknüpft Tergit in diesem Buch der atemlosen, scharfsinnigen Dialoge „alle ihre bisherigen Themen und Schreibweisen“. Inhaltlich legt Tergit den Finger in die Wunden der Epoche: „den wachsenden Antisemitismus nach dem ersten Weltkrieg“, seine Entstehung schon davor, „das Leiden der Juden und ihre Vertreibung“. Tergit, 1894 geboren, betrachtet mit dem Abstand der Jahre und dem räumlichen Abstand des Exils gleichsam die gesamte Strecke ihrer Lebenszeit. Da ist mit den Sterns, den Mayers und den Jacobys das jüdische Berlin des Ostens und des reicheren Westens; da ist über den Flur die Nachbarin Hildegard von Rumke, Gattin eines Oberst im Generalstab, und da sind die Zeitungsmenschen, die schwindelerregenden Dynamiken und Zeitenwenden, die sich in ihren Gesprächen und Schicksalen spiegeln.

Wie häufig es geschah, dass die Karrieren gerade weiblicher Schreibender durch Nazizeit und Exil einen nie mehr zu kittenden Bruch erlitten, porträtiert prägnant die Autorin und Übersetzerin Doris Hermanns im gerade erschienenen „‚Und alles ist hier fremd‘. Deutschsprachige Schriftstellerinnen im britischen Exil“. Wer kennt etwa noch die Berlinerinnen Edith Simon, Lilo Linke, Henriette Hardenberg? Eva Figes? Annelise Abels? Schon wer sich nach England retten wollte, musste Bedingungen erfüllen: Geld haben, eine Einladung aus England nachweisen oder eine Arbeitserlaubnis, für Frauen meist als Haushaltsgehilfin. So entkam etwa die Charlottenburgerin Annette Eick den Nazis in letzter Minute: Als 1938 das Hachschara-Lager, in dem sie sich auf die Auswanderung nach Palästina vorbereitet hatte, in Brand gesteckt wurde, konnte Eick der „Schutzhaft“ durch eine offenstehende Tür entfliehen und traf zufällig noch den Briefträger mit der rettenden Einreisegenehmigung nach England.

Tergit hingegen war eine Exilantin der ersten Stunde. Bis 1933 hatte sie als Gerichtsreporterin unerschrocken über Nazi-Prozesse berichtet und als Journalistin über die Untaten der Nazis geschrieben: „Wenn der Sturm 33 in Berlin einen Spaziergang macht, findet man hinterher Leute auf dem Pflaster liegen, denen der Schädel eingeschlagen wurde“, und sie hatte resümiert: „Es ist der Terror. Aber keine Zeitung meldet mehr so etwas, keine Polizei gibt es als Nachricht weiter – es ist der Bürgerkrieg als Gewohnheit.“ Dass irgendwann Goebbels im Kampfblatt „Angriff“ drohend formulierte: „Nun kennen wir also auch diese miese Jüdin“, vermochte sie noch mit souveräner Gleichgültigkeit zu kontern. Bis in den späten Februar 1933 war sie klar in ihrer Haltung, Deutschland nicht zu verlassen: „Man muss doch der Historie zusehen!“ Dann kam jener Moment, als sie einen deutschen Verwaltungsbeamten traf, der auch Autor war: „Wir sprachen kein Wort. Und plötzlich wußte ich alles. Wir werden alle zugrunde gehen. Schlesien wird zugrunde gehen, die Juden, die Deutschen.“

Gabriele Tergit konnte noch über die Grenze in die Tschechoslowakei fliehen. Hermanns beschreibt die Etappen von Tergits Weg ins Exil, den die Künstlerin so gerne vermieden hätte. Nach ersten Stationen in Prag und Palästina, wo sie sich aber doch kein Leben vorstellen konnte, landete sie 1938 mit Mann und Sohn in England. Einerseits glücklich, wieder europäische Kultur genießen zu können, fiel ihr der Sprachenwechsel schwer. „Berlinerisch in der Wolle gefärbt“, konnte sie sich das Schreiben anders als auf Deutsch nicht vorstellen: Man lege doch seine Sprache „nicht ab wie eine Jacke…“

Dies ging nicht allen so. Annette Eick schrieb einen englischen Gedichtband. Die Wienerin Hilde Spiel erarbeitete sich das Englische systematisch und gehörte zu denen, die sich mit Überzeugung im Exilland niederließen. Die Berlinerin Judith Kerr, die mit Eltern und Bruder 1935 als Zwölfjährige nach England kam, wuchs in Land und Sprache hinein.

Niemand wollte das nach dem Krieg lesen

Erschwerend für die Autorinnen kam hinzu, dass es – anders als etwa in den Niederlanden oder in Schweden – keinen englischen Exilverlag gab. „Die Zeitung“, die 1941 gegründete einzige unabhängige deutschsprachige Exilzeitung, ließ mit Ausnahme von Erika Mann im Politik- und Wirtschafts-Teil nur männliche Autoren zu. Im 1921 von einer Britin gegründeten PEN, der sich 1933 deutlich politisierte und gegen die Nazis positionierte, waren 1939 von 99 Mitgliedern nur acht Frauen.

Und dann war der Krieg vorbei, und niemand wolle mehr etwas von Krieg, Nazizeit und Exil hören. Tergits Exilroman wiesen die großen Verlage zurück. So könne man heute nicht mehr schreiben, befand Fritz J. Raddatz. Andere riefen zu Kürzungen auf. Dass der aktuellen Ausgabe nun das ungekürzte erste Typoskript zugrundeliegt, lässt diese monumentale literarische Geschichtsschreibung der Zeitzeugin Tergit endlich lesbar werden – geschrieben aus der Perspektive des Exils, dieses großen Umlenkers von Lebenswegen.

Gabriele Tergit: So war‘s eben. Roman. Herausgegeben und mit Nachwort von Nicole Henneberg. Schöffling & Co, Frankfurt a. M., 2021. 624 Seiten, 28 Euro

Doris Hermanns: „Und alles ist hier fremd“. Deutschsprachige Schriftstellerinnen im britischen Exil. Aviva Verlag, Berlin 2022. 240 Seiten, 22 Euro