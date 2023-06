Anna Mayr: „Geld spielt keine Rolle“ – das heikle gute Leben

Ein „bescheuertes Getränk“ nennt Anna Mayr den Mix aus Wermut und Zitronensaft, den sie und ihr Mann sich vom Spirituosenhändler als Mitbringsel haben aufschwatzen lassen. Bei der Silvesterparty angekommen, merkt sie schnell, dass das hippe Getränk ihr allenfalls den Magen verderben wird. Auch die Gastgeberin selbst ist mit dem eigenen Einkauf – einem kleinen Häufchen an Vorspeisen für 200 Euro – nicht wirklich zufrieden.

Aber so ist es: Anna Mayr ist nun mal in diesem Leben angekommen, in dem man sich hippes Essen ebenso leistet wie für die nicht stubenreine Katze eine Katzentherapeutin, und in dem man dem Kind der Freundin einen Baby-Badeanzug für 74 Euro mitbringt.

Auf der Karriereleiter

In ihrem ersten Buch „Die Elenden“ hatte Anna Mayr gefordert, das Thema Arbeit neu zu denken: gerade im Blick auf Langzeitarbeitslosigkeit, auf eine seit Hartz IV neu geschaffene Klasse der „Elenden“, der es fast nicht mehr gelingen könne, in einer um Arbeit und Leistung kreisenden Gesellschaft zurückzufinden in einen anderen sozialen Status. Selbst Tochter zweier Langzeitarbeitsloser, schildert die junge Autorin, die es als Redakteurin der Zeit hoch auf die Karriereleiter geschafft hat, in ihrem neuen Buch nun ihre gänzlich neue Situation.

Sollte sie mit dem guten Einkommen jetzt nicht von der gesetzlichen in die private Krankenkasse wechseln? Und was gibt es vor der Hochzeit in Sachen Ehevertrag zu bedenken? Beim Bundespresseball stöckelt sie auf zehn Zentimeter hohen Absätzen durch das Hotel Adlon am Brandenburger Tor und macht sich Gedanken darüber, wie viele Austern – die sie leider nicht mag – sie essen müsste, um den Mitgliedsbeitrag hereinzuholen.

Es ist angenehm, dieses Leben, es schmeckt gut und sieht gut aus, und es lässt sich lustig erzählen. Über große Strecken des Buches wird dieser „Quatsch“, werden die vielen zweifelhaften Einkäufe in aufgekratzt-witzigem Ton ausgeführt.

Leute mit vagem Unrechtsbewusstsein

Aber die eigene Zerrissenheit schreibt sich ebenso hinein wie die Gedanken, die ihr als recherchierender Politikredakteurin unweigerlich kommen. Ist es tatsächlich so, dass ärmere Menschen das minderwertige Essen bevorzugen, das sie essen – oder steht gezielte Politik dahinter? Und da ist das große Thema der Sorgearbeit, weltweit zu drei Vierteln von Frauen erledigt. Sind jene Ehefrauen, die alle Hausarbeit gratis machten, statt ihre Talente dem Markt zur Verfügung zu stellen, nicht als billige Konkurrenz an der geringen Entlohnung von Haushaltshilfen wesentlich mit schuld? Auf einem Ausflug in die Welt der sehr Wohlhabenden findet Mayr Leute mit einem vagen Unrechtsbewusstsein, die schnell ins Rechtfertigen geraten und sich gern ärmer rechnen, als sie sind.

Zu etlichen Themen rund ums Geld trägt Mayr in lockerem Ton Informationen und Ideen zusammen, spielerisch, klug, aber selten geordnet zu einem klaren Bild oder gar einer These. Ihre explizite Weigerung, eine Haltung einzunehmen zu dem, was sie zeigt, Widersprüche zusammenzudenken und eigene Fragen zu beantworten, irritiert. So kommt der Schlusssatz, dieses Buch wolle „nichts“, sie selbst aber wolle nun „zum Strand“, nicht nur provozierend, sondern auch etwas verstörend daher: Hier wollte jemand gar zu schnell fertig werden mit einem vielleicht doch zu schweren Stoff.

Anna Mayr: Geld spielt keine Rolle. Hanser Berlin, 2023. 172 Seiten, 22 Euro