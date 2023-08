„Schneeflocken wie Feuer“: Ein kalter Frauenblick zurück

Wir haben damals alle ausgesehen wie Kindfrauen, schreibt die Erzählerin in dem Roman „Schneeflocken wie Feuer“. Doch das Kindliche sei nur äußerlich gewesen, „innerlich verfügten wir über eine ausgeklügelte Raffinesse, uns in Szene zu setzen“. Davon handelt dieses Buch, von einer jungen Frau, die eine Rolle spielt, um ein Ziel zu erreichen. Doch das ist nur die eine Ebene.

Es sind die frühen 1960er-Jahre der Bundesrepublik Deutschland, zeitlich ist die Romanhandlung mit dem Tod Marilyn Monroes (4. August 1962) und der Kubakrise (Oktober 1962) genau markiert. Die Mauer steht seit einem Jahr; in den Osten, der nur „sogenannte DDR“ heißt, werden Päckchen geschickt. „Am Ende des Jahres, Weihnachten, werde ich achtzehn Jahre alt, aber noch bin ich siebzehn. Volljährig werde ich durch das Erlangen des achtzehnten Lebensjahres noch nicht, sondern erst mit einundzwanzig.“

Musik stört die prüde Gesellschaft auf

Dora nennt sie sich, es ist nicht die Autorin Elfi Conrad, obwohl das Alter ungefähr stimmen dürfte. Conrad, Jahrgang 1944, schreibt auf ihrer Website, dass das Schwarz-Weiß-Foto auf dem Cover des Buches sie selbst zeige, auf einem Schnappschuss bei einer Feier: eine junge Frau mit einem Bowle-Glas in der Hand, hochgestecktem Haar, einem oben anliegenden, unten weit ausgestellten Kleid.

„Wegen des Schlafmangels bin ich ständig müde. Aber wenn Jungen in der Nähe sind, wache ich auf. Und wenn dann noch Musik ertönt, bin ich nicht zu halten.“ Diese Dora lebt in einem „Städtchen hinter dem Mond“ im Westharz, spielt Cello, Klavier und Flöte, hat einen Freund in einer höheren Klasse, mit dem sie Briefchen austauscht, die sie in ein Loch im Physiktisch steckt. Sie muss sich oft um die kleine Schwester kümmern und auch Brote für den Vater schmieren, weil die Mutter phasenweise unter zermürbenden Kopfschmerzen leidet.

Die Erzählerin schaut kühl, ohne Verklärung auf ihr Erwachsenwerden in einer Zeit, da die prüde Gesellschaft durch Musik von Elvis Presley, Filme mit Marilyn Monroe und Bücher von Henry Miller aufgestört wird. „Statt Lateinvokabeln zu lernen, haben wir BB studiert. Brigitte Bardot, das Idol. Haben uns abgeguckt, wie jene Künstlichkeit funktioniert, die Männer auf Hundertachtzig bringt.“

Eine fremde, ferne Welt

Elfi Conrad nimmt die Leserinnen und Leser mit und ordnet dabei an vielen Stellen die Denkweisen von damals ein. Niemandem sei es eingefallen, wegen der Gesundheit auf Fleisch zu verzichten, und dass Rauchen Krebs erzeugen kann, sei keinem bewusst gewesen. Man schrieb Zettel oder suchte eine Telefonzelle auf, „heute würde man eine SMS oder Messenger-Nachricht senden“. Diese 60 Jahre zurückliegende Geschichte spielt in einer fremden, fernen Welt. Aber es ist doch nur die Zeit vieler, die heute Großeltern sind.

Die Fallhöhe wirkt noch einmal größer, wenn man das mit einer Ost-Biografie liest, denn es wurde zwar (zumindest privat) dieselbe Musik gehört und dieselbe Mode getragen, aber der Erlebnisradius und die Aussichten einer jungen Frau waren in der DDR vielversprechender. Die Erzählerin in den „Schneeflocken ...“ beobachtet, dass die Mehrheit der Lehrer Mädchen „als zukünftige Haushalts- und Muttertiere sah“; im Osten wurde erwartet, dass sie Berufe ergreifen, natürlich auch politische Zuverlässigkeit. Sehr auffällig wird das zum Beispiel im Vergleich zu den Büchern von Brigitte Reimann aus den 60er-Jahren wie „Ankunft im Alltag“ oder „Die Geschwister“.

Im Kern erzählt Elfi Conrads Roman von einer jungen Frau, die einen zwölf Jahre älteren Mann planvoll erobert. „Er hatte keine Chance, mir zu entkommen“, sagt Dora über den Musiklehrer. Die Szenen der Begegnungen, bei denen sich beide verändern, ändern sich auch im Ton. Sind der Tanz mit dem Lehrer und der erste heimliche Kuss zunächst für Dora so etwas wie ein Akt der Rebellion – sie wollte Macht „über ihn, über das System“ –, kommt später Achtung vor dem Mann dazu, sogar für seinen Blick auf Frauen. Doch so viel Zeit inzwischen vergangen ist, bleibt der Unterschied am zentralen Punkt der Handlung gering: Was damals im Gesetz „Unzucht mit Abhängigen“ hieß, wird heute juristisch „sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen“ genannt.

Die Erzählerin kommt zu dieser Geschichte, so gibt sie vor, weil sie bei einem Klassentreffen resümiert, was aus ihr und den anderen geworden ist. Das Gespräch über den Musiklehrer wird dabei vermieden. Für Dora mag die Erinnerung an das unbotmäßige Rütteln an den Grenzen für Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft zwar der Anlass für Erinnerungen sein, doch damit gibt sich die Autorin Elfi Conrad glücklicherweise nicht zufrieden. Mit distanziertem Blick fragt sie, warum die Gesellschaft so funktionierte, wie Dora sie in ihrer Jugend erlebte. Und die sieht die Muster bei den eigenen Eltern.

Die Muster der Eltern

Der Vater weiß, wie gebildet und intelligent die Mutter ist, hält sie aber klein. Die fügt sich, hat auch zu ertragen, wie ihr Ehemann ihr immer wieder vorführt, von ihr nicht zu bekommen, was er von einer Ehefrau erwartet. Die Mutter reicht die Demütigungen an die Tochter weiter. Die Eltern sind aufgewachsen in einer Atmosphäre der Hitler-Verehrung, damit auseinandergesetzt haben sie sich nicht. Über ihre traumatische Fluchtgeschichte und die Mühen des Anfangs an einem fremden Ort spricht die Mutter nur zu Dora. Die weiß: „Das Wort ,Schlesien‘ ist ein verbotenes Wort. Ich darf es nicht benutzen. Nicht öffentlich, nicht bei Bekannten, nicht bei Freunden. Wegen der Schuld. Ich darf nicht sagen, dass alle meine Verwandten geflohen sind.“

Die Autorin Elfi Conrad hat als Lehrerin gearbeitet und zu Kognitionswissenschaft und Semiotik geforscht und promoviert. Sie veröffentlichte unter dem Pseudonym Phil Mira zunächst Romane im Eigenverlag und fiel als feministische Stimme auf Twitter auf, bis sie zu Mikrotext fand – dem kleinen Berliner Verlag, wo auch das im Frühjahr in Leipzig ausgezeichnete „Unser Deutschlandmärchen“ von Dinçer Güçyeter erschien. „Schneeflocken wie Feuer“ ist so besonders, weil sich die Erzählstimme immer der Bedingungen bewusst ist, unter denen ihre Dora handelte. Sie erzählt auf eine Weise, die einen emotional direkt erreicht, aber stets zugleich reflektieren lässt. Und sie zeigt auch die Befreiung einer Frau aus den Grenzen der Erziehung.