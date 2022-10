Sebastian Guggolz: Vom Berliner Kleinverlag zu großen Aufgaben

Bei S. Fischer in Frankfurt am Main wird sich der Verleger und Quiz-Champion Guggolz künftig um die Klassiker kümmern – als Sprung in eine andere Skala.

Der Berliner Guggolz Verlag hat bereits einige Auszeichnungen erhalten, zuletzt den Spitzenpreis des Deutschen Verlagspreises 2022, dotiert mit 60.000 Euro. Der Verleger investiert das Geld stets gleich wieder in die Produktion neuer Bücher. Vier bis fünf erscheinen pro Jahr. So betreibt Sebastian Guggolz zwar seit 2014 ein Unternehmen, das seinen Namen trägt, zahlt sich aber selbst kein Gehalt aus, sondern arbeitet nebenher als Autor, Lektor und Korrektor.

Als es am Anfang ganz eng wurde mit dem Geld, bewarb er sich bei Rateshows und wurde „Quiz-Champion“ des ZDF. Nun aber, ab dem 1. November, hat er eine feste Stelle – eine, die es vorher noch gar nicht gab, beim S.Fischer Verlag in Frankfurt am Main.

Übersetzungen aus Nord- und Osteuropa

Sebastian Guggolz wird dort Teamleiter Klassiker, übernimmt einen Bereich, der bisher im Literaturlektorat von anderen mit betreut wurde. Klassiker sind das ureigenste Feld von Guggolz, allerdings bisher in einem begrenzten Rahmen: Er widmet sich in seinem Ein-Mann-Unternehmen Neu- und Erstübersetzungen vergessener oder hierzulande unbekannter Werke aus Nord- und Osteuropa.

Gerade hat er die Finnin Eeva-Liisa Manner für deutsche Leser zugänglich gemacht und den im Gulag ermordeten Ukrainer Walerjan Pidmohylnyj, er veröffentliche den in Norwegen verehrten Tarjei Vesaas und den lange übersehenen Russen Michail Prischwin. Eine verdienstvolle Arbeit für neugierige, leidenschaftliche Leserinnen und Leser. Die Autoren jedoch, für die Guggolz nun zuständig sein wird, sind einem großen Publikum bekannt: Thomas Mann, Alfred Döblin, Franz Kafka, Stefan Zweig gehören zum Fischer-Programm, auch Joseph Conrad, Virginia Woolf und Fjodor Dostojewskij.

Er freue sich auf die Arbeit in einer neuen Skala, sagt der 40-Jährige am Telefon. Mit dem Maßsystem meint er sowohl die breitere Öffentlichkeit durch die Prominenz der Autoren als auch die anderen Strukturen. Saß er bisher allein im Büro mit Kontakt zu einem Grafiker und den Übersetzern, kommt er nun in ein Team in einem großen Haus, das zum Holtzbrinck-Konzern gehört. Sebastian Guggolz hebt speziell seinen neuen Chef hervor, Oliver Vogel, der gerade erst bei S. Fischer als Verlegerischer Geschäftsführer eingesetzt wurde, dessen Sinn für Literatur er sehr schätze. Es sei übrigens keine Vollzeitstelle, sagt Sebastian Guggolz noch, denn seinen eigenen Verlag wolle er unbedingt weiterführen. Auf die Nebenjobs kann er jetzt verzichten, für seinen Alltag ist gesorgt.