dpa

Die polnische Zeugin J. Bzize zeigt während der Verhandlung am 22. Dezember 1946 ihre Narben am rechten Bein, die eine Folge der Experimente der Ärzte Fritz Fischer und Herta Oberhauser im Konzentrationslager Ravensbrück sind. Frau Bzize war Mitglied der polnischen Untergrundbewegung und wurde am 28. März 1941 in das KZ eingeliefert. Im grossen Schwurgerichtssaal von Nürnberg begann am 21. November 1946 unter Vorsitz des Gerichtspräsidenten Walter B. Beals der Prozeß gegen 23 Nazi-Ärzte und Wissenschaftler mit der Verlesung der Anklageschrift, die sich in drei Punkte gliederte: 1. die gemeinsame Verschwörung, 2. Kriegsverbrechen und 3. Verbrechen und Experimente an Menschen in Krankenhäusern und Versuchsanstalten. Die 23 Angeklagten erklärten sich für "nicht schuldig". Am 20. August 1947 wurden sieben der angeklagten Ärzte zum Tod durch den Strang, fünf zu lebenslanger Haft und vier zu Gefängnisstrafen von 10 bis 20 Jahren verurteilt, sieben Angeklagte waren bereits am Vortag bei der Verkündung des Schuldspruches freigesprochen worden.