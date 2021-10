Die für viele Verlage, Buchhandlungen, für Autoren und Leser wichtigste Woche ist in diesem Jahr die dritte Woche im Oktober. Dann wird der Deutsche Buchpreis verliehen, dann lädt die Stadt Frankfurt am Main wieder zur Buchmesse ein, und zum Schluss, am Sonntag, dem 24. Oktober, erhält die Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.