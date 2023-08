Im Spätsommer des Jahres 1910 findet in Kopenhagen der 8. Internationale Sozialistenkongress statt. Rosa Luxemburg reist an, Wladimir Iljitsch Lenin ebenso. Dazu kommen Major Albert Craemer mit seiner Frau Helmine – angeblich macht Craemer nur Urlaub. Auch Lena Vogel und Gustav Nante von der Sektion III b machen sich auf den Weg in die Stadt. Allerdings ist ihnen Gendarm Habert, auf der Spur eines gewissen Lt. Senne, immer eine Nasenlänge voraus. Und auch die englischen Agenten Keegan und Bates versuchen in Dänemark etwas einzufädeln.

Der Kongress hat stattgefunden, aber die meisten der oben Genannten sind fiktiv und bilden das Personal eines so ernsten wie vergnüglichen historischen Kriminalromans von Matthias Wittekindt. Den ersten Roman in einer „Mord im Kaiserreich“-Reihe, mit dem Titel „Fabrik der Schatten“, hat Wittekindt zusammen mit dem 2020 gestorbenen Rainer Wittkamp geschrieben. Allein hat er nun weitergemacht mit den Figuren, zu denen noch Kommissar Adler in Berlin gehört, der Haberts Vorgesetzer ist.

Pilze mit unterschiedlicher Wirkung

„Spur des Verrats“ wird getragen vom typischen, ganz unangestrengten Wittekindt-Ton. Ironie und Humor in dieser Geschichte sind modern, darunter als ein roter Faden die „indischen Übungen der Zuneigung“, die Major Craemer praktiziert, um seine Frau zu erfreuen. Außerdem macht nicht nur Craemer, sondern auch Nante Bekanntschaft mit Pilzen, der Major ein ihm von Naturisten geschenktes Zigarettchen rauchend, sein Untergebener, indem er im Wald zwischen staubende Boviste fällt.

Allerdings reist der Geheimdienstler Craemer nach Kopenhagen, um Verbindungen nach Frankreich zu knüpfen, zu jemandem, dem womöglich ebenso an Frieden gelegen ist wie ihm selbst. Durchaus haben die Vernünftigen und Vorausschauenden Angst vor einem großen Krieg, auch viele der Delegierten auf dem Sozialistenkongress. Vor Kopenhagen sehen Kinder einen „Wal“, auf dem Menschen herumklettern, es muss sich um ein U-Boot handeln, wahrscheinlich eines der Engländer. Auch die U-Boot-Technik befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, doch die Leserin des Jahres 2023 weiß, wie es mit Aufrüstung und Kriegstechnik weitergegangen ist.

Zeitgeschichte, Kulturgeschichte

Ausgangspunkt für „Spur des Verrats“ ist ein Anschlag im Berliner Tiergarten. Russen scheinen da auf Russen zu schießen – aber wer weiß. Und vor allem: warum? Es gibt in Berlin viele Fraktionen, darunter auch Anhänger und Anhängerinnen des Zaren. Wichtigste Zeugin der Schießerei ist eine Madame Pawlowa, die angibt, eine berühmte Tänzerin gewesen zu sein. Kommissar Adler ist beeindruckt, freilich auch misstrauisch, denn erinnert sie sich nicht etwas zu genau?

So ist „Spur des Verrats“ randvoll mit Historie, auch Freikörperkultur- und Kunstgeschichte, denn Craemer ist sehr beeindruckt von dieser neumodischen impressionistischen Malerei. Was für unglaubliche Farben, welches Licht jedoch der dänische Himmel zeigt, wenn man so eine Pilzzigarette geraucht hat!



Matthias Wittekindt: Spur des Verrats. Kriminalroman. Heyne, München 2023. 384 Seiten, 12 Euro