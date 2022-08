Es könnte ein Abenteuer sein, ein Spiel: Der Deutsche David Hauser wacht in einer unwirtlichen Gegend auf, weit und breit keine Straße, kaum ein Baum oder Strauch, hinter einer kargen Ebene zeichnen sich kantige Berge ab. Der Mann muss irgendwie nach Hause finden. „Hausers Ausflug“ heißt der neue Roman von Steffen Mensching harmlos, als würde der Held sich willentlich in ein Abenteuer begeben. Und obwohl er diesen Ausflug nicht beabsichtigt hat, wird ihm bewusst, in welchem Maße er für seine bald verzweifelte Lage selbst verantwortlich ist.

Der Roman spielt, das lässt sich leicht am falschen Pass des Protagonisten ablesen, im Jahr 2028 – in einer Zeit also, die wir fast schon sehen können. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist in einen „labilen Frieden in der neutralen Zone gemündet“, noch immer leben, so wird es hier behauptet, drei Millionen Flüchtlinge aus Kiew, Charkiw und Odessa im Westen. Andere Kriege und Konflikte in der Welt bestehen weiter, Auseinandersetzungen um Ideologien, Religionen, Ressourcen.

Die Flüchtlinge werden abgeworfen

Mit Flüchtlingen kennt Hauser sich aus –mit jenen, deren Asylbegehren abgelehnt wurden. Er ist Geschäftsführer einer Firma namens Airdrop. Sie stellt Boxen her, die an Flugzeugen befestigt und an beliebiger Stelle aus der Luft (air) wie Tropfen fallen gelassen werden (to drop). Mit diesen „Rückführungsboxen“ können sich die Staaten auf zynische Weise sauber der ungewollten Menschen entledigen, sie fallen „wie Meteoriten vom Himmel und kehrten unauffällig in den heimatlichen Alltag zurück“. Hauser ist Manager der Jahres, wohlhabend, in der Politik als Gesprächspartner unterwegs, nur für die linksliberale Presse „blieb er ein Klischee: Hauser, der Menschenhändler“.

Hauser landet mit so einer Box im Nirgendwo, ausgestattet mit einem syrischen Pass und wenig Proviant. In unpraktischer Kleidung und mit unbrauchbarem Handy zieht er los, und obwohl er den Lesern bei einer Begegnung in Deutschland vermutlich als Ekel erscheinen würde (wie er über sich als Chef denkt, über sein Geschäftsmodell, über Frauen), regt sich zuweilen Mitgefühl. Der Roman lebt von solchen Ambivalenzen, erst recht, als ein Einheimischer mit Waffe dazukommt, der Hauser (in Fesseln) vor sich hertreibt.

Steffen Mensching, der zuletzt Gedichte veröffentlichte („In der Brandung des Traums“) und 2018 den Jahrhundertroman „Schermanns Augen“ über einen europäischen Intellektuellen in der Hölle eines sowjetisches Straflagers, führt mit dem neuen Buch mit nur zwei Figuren zum moralischen Dilemma des Westens: Mitteleuropa kann nicht unbegrenzt Menschen aufnehmen. Aber was wird aus den Abgewiesenen und deren Not?

Wallstein Verlag

Die Empathie wechselt, Fragen bleiben

So wenig auch passiert, lässt es David Hauser zwischen Ratlosigkeit, Mut und Todesangst schwanken. Er verliert alle Attribute seines hochpreisigen Lebensstils und denkt sich in Felder hinein, die ihm bisher egal waren. Der Bewacher, von dem Mensching lange offenlässt, welche Ziele er hat, erhält in Hausers Wahrnehmung eine wechselnde Bedeutung. So wie sich die Empathie des Lesers wandelt, ändert sich auch die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen.

Steffen Mensching bleibt angesichts des großen Themas Flucht und Verantwortung auffällig ungenau im politischen Detail, aber das ist offenbar so beabsichtigt. Er argumentiert nicht moralisch, er schreibt sogar mit sparsam gesetzter Ironie und setzt vor allem auf die Wirkung im Kopf des Lesers. Dort sammeln sich Fragen weit über die Handlung hinaus.

Steffen Mensching: Hausers Ausflug. Roman. Wallstein Verlag, Göttingen 2022. 252 Seiten, 22 Euro

Buchpremiere 30. August, 20 Uhr, Kulturbrauerei (Maschinenhaus)