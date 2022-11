„Stimmen der Freiheit“ aus der Türkei: Not wird nicht kleiner, wenn man schweigt

Aslı Erdoğan und Can Dündar gehören zu den prominenten Autoren eines Buchs, das mit berührenden Texten auf die Lage in der Türkei hinweist.

Das Essen komme durch eine Klappe in der Tür; wenn er zum Arzt müsse, werden ihm Handschallen angelegt. Seine Anwälte seien der einzige Kontakt nach draußen. Das schreibt Can Dündar zu einem Foto von einem Papierflugzeug. Der Text endet: „Sie mögen die Macht haben, mich einzusperren, doch niemandes Macht reicht, mich im Gefängnis festzuhalten. Ich bin Schriftsteller. Ich bin weder, wo ich bin, noch, wo ich nicht bin.“ Diese optimistischen Sätze finden sich in dem Buch „Stimmen der Freiheit“, das in dieser Woche im Verlag Das kulturelle Gedächtnis erscheint. Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, lebt heute in Deutschland. In der Türkei saß er monatelang in Untersuchungshaft. Das eint ihn mit mehreren Beiträgern zu dem Buch.

Fleisch und Knochen: „Das ist dein Vater“

Gestaltet wie der Band „Stimmen der Hoffnung“ mit Beiträgen der belarussischen Freiheitsbewegung von 2021, fordert dieses Buch dazu auf, die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei im Blick zu behalten. Die Lage in der Welt gibt Anlass zu vielen Sorgen. Aber sie werden nicht kleiner, wenn man sie verschweigt.

Einer der Texte stammt von Aslı Erdoğan. Ihre Bücher sind in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt, sie hat etliche internationale Auszeichnungen erhalten. Für „Stimmen der Freiheit“ hat sie keinen neuen Text verfasst, sondern den Artikel hervorgeholt, der 2016 Ausgangspunkt für die Anklage gegen sie war. Er besteht aus einer Zusammenstellung von Zitaten, aus Zeitungen, Berichten von Augenzeugen, Erklärungen von Familien und offiziellen Statements. Er zeigt, was passieren kann, wenn man sich für die Rechte der Kurden in der Türkei einsetzt, wie die junge Frau, die sie so zitiert: „Sie gaben mir eine Tüte, vielleicht fünf Kilo schwer … Fleisch, Knochen … Das ist dein Vater, haben sie gesagt.“ Der Text ist nun zum ersten Mal in einem Buch veröffentlicht.

Aslı Erdoğan und Can Dündar sind dabei, wenn das Buch am Mittwoch im Literaturhaus Berlin vorgestellt wird. Die beiden leben im deutschen Exil. Von ihr erschien gerade „Requiem für eine verlorene Stadt“ als poetische Liebeserklärung an Istanbul. Er arbeitet weiterhin als Journalist, betreibt mit dem Rechercheportal Correctiv die Online-Zeitschrift Özgürüz. Das heißt übersetzt „Wir sind frei“. Und so ist auch zu verstehen, warum dieses Buch, das viele Beispiele für Unterdrückung in der Türkei enthält, dennoch „Stimmen der Freiheit“ heißt. Weil es Mut macht.

Mittwoch 9. November, 20 Uhr, Lesung und Gespräch mit Zehra Doğan, Can Dündar, Aslı Erdoğan und Barış Uygur im Literaturhaus Berlin.