„Das Leben ist kein Abgrund“: Jean Stafford schreibt von Menschen nah am Absturz

Die Erzählerin und ihr Mann haben sich ein Sommerhaus gekauft. Und weil sie selbst Schriftsteller sind, fühlt sich „jeder Dichter in Amerika“ eingeladen, zu kommen und zu bleiben. „Ein Andrang von Dichtern“ heißt eine Geschichte von Jean Stafford, die alle Illusionen von kreativen Treffen zerstäubt. Die Gäste hocken bis vier Uhr früh trinkend und vorlesend zusammen. „Sie hörten einander nie zu, warteten nur konzentriert auf den eigenen Auftritt.“ Wenn die Erzählerin die Brillanz der vorgestellten Texte lobt, vergisst sie nicht, hinzuzusetzen, „falls man zufällig an derlei Sachen interessiert war“.

Jean Stafford (1915–1979) hat aber gar nicht vor, mit dieser Geschichte ihre Kollegen den Lesern zum Fraß vorzuwerfen. Die anstrengenden Schriftstellertreffen sind der Ausgangspunkt für die Erkundung einer Ehe. Die Erzählerin betrachtet ihren Mann, „den ich bis zur Verzweiflung liebte und bis zum Wunsch, ihn umzubringen, hasste“, betrachtet auch sich selbst, ihre Kopfschmerzen, ihr Trinken, ihre Provokationen. Keine vierzig Seiten umfasst die Geschichte, doch am Ende hat man das Gefühl, einen Roman gelesen zu haben: So viel Schmerz und Bosheit stecken darin, so viele Reflexionen über Leben, Kunst und Glauben löst sie aus.

Jean Stafford steht über der Zeit

Die Autorin bekam 1970 den Pulitzer-Preis für ein Buch mit Kurzgeschichten und Erzählungen wie dieser. Die meisten waren bereits 25 bis 35 Jahre zuvor in Zeitschriften wie dem New Yorker erschienen. Sie standen, als die Auszeichnung verkündet wurde, „spürbar quer zum Zeitgeist“, schreibt Jürgen Dormagen im Nachwort der Ausgabe „Das Leben ist kein Abgrund“, für die er mit Adelheid Dormagen elf Storys übersetzt hat. Damals habe man entweder eine engagierte sozialkritische oder eine formal kühne Literatur erwartet.

Wir befinden uns in den USA in gebildeten Haushalten; Verwandte kommen leidlich miteinander aus, Paarbeziehungen werden mit gutem Willen aufrechterhalten oder durch die Existenz einer Ausweichvariante in Form eines Geliebten. Kinder werden von ihren Eltern mit Erwartungen belastet, an Zeichen von Liebe und Zuneigung knüpfen sich Bedingungen. Diese Themen aus dem Alltag werden besonders durch die Sprache, die Dramaturgie, die Erzählkunst Staffords.

Das im Schweizer Dörlemann-Verlag erschienene Buch präsentiert 50 Jahre nach der Auszeichnung eine Schriftstellerin, die nicht quer zur, sondern über der Zeit zu stehen scheint. Das klare, illusionslose, mal spröde, mal ironische Erzählen Staffords zieht sofort in die Situation, in den Moment: In jeder neuen Geschichte braucht man nur kurz, um sich zu orientieren.

Jean Stafford: Das Leben ist kein Abgrund. Stories. Aus dem Amerikanischen von Adelheid und Jürgen Dormagen. Dörlemann Verlag, Zürich 2022. 336 Seiten, 26 Euro.