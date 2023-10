Antisemitismusverdacht gegen die palästinensische Autorin Adania Shibli: Was steckt dahinter?

Die für den Freitag nächster Woche geplante Verleihung des LiBeraturpreises an die in Berlin lebende Adania Shibli steht seit dem brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel in der Kritik, zumindest in der Diskussion. Die Auszeichnung ehrt den Statuten zufolge einen herausragenden Titel einer Autorin aus dem „globalen Süden“ in deutscher Übersetzung. Shibli, geboren 1974 in einem Dorf in Nord-Israel, ist eine der wenigen palästinensischen Autoren, die internationale Bekanntheit erlangt haben. Ausgezeichnet werden soll ihr Roman „Eine Nebensache“, der eigentlich aus zwei, mit deutlichen Spiegeleffekten aufeinander bezogenen Novellen besteht, auf Deutsch erschienen im Berenberg-Verlag Berlin. Er wird – nach einem überwiegend positiven Echo im Jahr 2022 – nun unterschiedlich interpretiert. Zudem wird die Rolle der Autorin hinterfragt.

Die entschiedensten Kritiker werfen Shibli eine Nähe, wenn nicht sogar Unterstützung der antisemitischen BDS-Bewegung vor, am deutlichsten in einem Artikel in der taz – was den deutschen Verleger Adania Shiblis am Donnerstag veranlasste, eine Gegendarstellung zu fordern, wie Heinrich von Berenberg der Berliner Zeitung am Telefon bestätigte. Die BDS-Kampagne („Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“) wurde im Mai 2019 im Deutschen Bundestag als antisemitisch verurteilt, was den Entzug von Fördermitteln bedeutet und kommunale Verbote von Veranstaltungen ermöglicht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Was Gewalt mit Menschen macht

Es findet sich keine Aussage von Shibli für die Bewegung, nur die Unterschrift unter einem BDS-Protest gegen die Aberkennung des Nelly-Sachs-Preises an die britisch-pakistanische Autorin Kamila Shamsie im Jahr 2019. Zuvor hatte Shamsie sich an Boykottaufrufen der BDS-Bewegung gegen Israel beteiligt. Shiblis Unterschrift unter dem von der London Review of Books veröffentlichten Schreiben stand unter anderem neben der von Noam Chomsky, J. M. Coetzee, Michael Ondaatje, Arundhati Roy, George Saunders und Alexander Kluge. Die beiden weiteren Bestandteile des Vorwurfs gegen sie sind eine Äußerung aus dem Jahr 2007 und die Teilnahme an einer Diskussionsveranstaltung, bei der eine BDS-Befürworterin mit auf dem Podium saß.

Ihrer Lektorin im Berenberg-Verlag, Beatrice Faßbender, sagt ganz deutlich: „Adania Shibli ist keine BDS-Aktivistin. Diese Anschuldigungen sind völlig aus der Luft gegriffen.“



Die Vereinigung Litprom e. V. will eine Sichtbarkeit von Schriftstellerinnen erreichen, die der übliche eurozentristische Blick übersieht. Die Jury lobt Adania Shiblis Buch als „ein formal wie sprachlich streng durchkomponiertes Kunstwerk, das von der Wirkmacht von Grenzen erzählt und davon, was gewalttätige Konflikte mit und aus Menschen machen“.

„Nach Feiern ist uns und der Autorin selbstverständlich nicht zumute“

Nun wird aber zu einem höchst brisanten Zeitpunkt, da Israel von der terroristischen Hamas attackiert wird, ausgerechnet auf eine Autorin aus Palästina das Scheinwerferlicht gerichtet. Allein der Verdacht der Israelfeindlichkeit bedeutet in diesen Tagen eine schwere Hypothek für den Preis und die Auszuzeichnende. Adania Shibli hat seit Erscheinen des Buches in deutscher Sprache keine Einladungen zu Diskussionen darüber angenommen. Sie hat bis jetzt nicht auf die Vorwürfe reagiert. Das macht die Sache unbehaglich. Von Litprom ist derzeit nur das knappe Statement zu bekommen: „Wir halten daran fest, ,Eine Nebensache‘ von Adania Shibli mit dem LiBeraturpreis auszuzeichnen. Wie ihre Auftritte auf der Buchmesse genau gestaltet werden, hängt von vielen Faktoren ab und wir können uns noch nicht final dazu äußern. Nach Feiern ist uns und der Autorin selbstverständlich nicht zumute.“