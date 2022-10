Kim de l’Horizon bei der Buchpreis-Verleihung: War die Performance ein Skandal?

Kim de l’Horizon gewann den Deutschen Buchpreis für ein prima Buch. Der Preis sei „auch für die Frauen in Iran“. Darf man das so sagen?

Der Hass, der Kim de l’Horizon entgegenschlägt, ist gewaltig und gewalttätig. Die Tatsache, dass de l’Horizon sich weder als rein männlich noch als rein weiblich definiert, sondern als nichtbinär, scheint viele Leute zu empören. Vielleicht auch zu verunsichern. Viele Beiträge in Online-Kommentarspalten zu Artikeln über Kim de l’Horizon gehen nicht „nur“ ungehörig unter die Gürtellinie, sondern zeugen von einer tiefergehenden Verachtung für Menschen, die ein Selbstbehauptungsrecht für ihren eigenen Körper beanspruchen.

Vermutlich hat kaum einer dieser Hater das von Kim de l’Horizon verfasste und nun mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete, ganz wunderbare „Blutbuch“ gelesen, das ich in der vorigen Wochenendausgabe der Berliner Zeitung besprochen habe. Ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass jemand, der das Buch kennt, dermaßen empathielos draufhaut. Auch der immer wieder geäußerte Verdacht, hier sei in Wahrheit nicht die literarische Leistung ausgezeichnet worden, sondern Identitätspolitik, ist eigentlich nicht haltbar angesichts der erzählerischen Raffinesse im „Blutbuch“. Es ist eben kein Polit-Manifest, sondern ein bravouröses Sprachfeuerwerk.

Tödliche Kämpfe

Interessant, dass Kim de l’Horizon nun selbst den Verdacht zu nähren scheint, man habe hier auch Politik auszeichnen wollen: De L’Horizon rasierte sich im Frankfurter Römer die Haare ab – eine inzwischen bekannte Solidaritätsgeste für die aufbegehrenden Frauen in Iran – und sagte, der Preis fürs „Blutbuch“ sei „offensichtlich auch für die Frauen in Iran“. Setzt de l’Horizon damit die iranischen Frauen und ihren Kampf für das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen, unzulässig mit dem Kampf von Personen hierzulande gleich, die trans oder nichtbinär sind?

Nein, in den Dankesworten wurde nicht behauptet, dass es sich hier um dieselben Gräuel handelt – aber sie weisen uns eben auf die strukturelle Ähnlichkeit hin: auf die gewaltvolle Fremdbestimmung von Menschen. Vielleicht waren einige Äußerungen de l’Horizons dazu etwas naiv. Aber noch naiver wäre es, zu meinen, dass der Kampf um Selbstbestimmung hierzulande nicht tödlich enden kann: Man denke an Malte C., der trans war und kürzlich am Rande des CSD in Münster getötet wurde. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen de l’Horizon lesen, statt zu hetzen. Es ist wirklich eine Horizonterweiterung.