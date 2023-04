Thomas Brussig reist mit seiner „Sonnenallee“ in die USA

Mit „Mats Hummels auf Parship“ hat Thomas Brussig zwar gerade ein neues Buch veröffentlicht, aber er will gar nicht so viel darüber reden, als wir uns an einem Tag Ende März in Berlin-Mitte treffen. Der titelgebende Text des Bandes ist neu. Da gerät ein Trainer beim Fußballgucken in Rage, kommt vom „Sparwassertor“, dem Urknall seiner Begeisterung für den Sport, bis zur Corona-Impfung. Typ Wutbürger sozusagen. Thomas Brussig, Mitbegründer der deutschen Autoren-Fußballnationalmannschaft, aber kein aktiver Spieler mehr, möchte lieber von seiner Reise in die USA erzählen.

„The Short End of the Sonnenallee“ heißt das Buch, mit dem er nach Ostern auf Lesereise geht, fünf Stationen sind es insgesamt zwischen New York und San Francisco. In drei Städten wird sein Übersetzer dabei sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Brussig dort kaum bekannt ist, auch wenn sein berühmtestes Buch „Helden wie wir“ schon seit 1997 auf Englisch vorliegt und er 2002 mal als Writer in Residence in New York war. Sein neuer Übersetzer aber dürfte ihm Türen öffnen: Jonathan Franzen, also der Autor von so erfolgreichen Romanen wie „Die Korrekturen“, „Freiheit“ und „Crossroads“.

„Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ ist heute Schul-Lektüre

Brussig erzählt davon bei einer vor Jahren getroffenen und wieder vergessenen Verabredung. Wir gehen vom Rosa-Luxemburg-Platz aus zu einem Café in der Nähe. Hier gibt es Kombucha aus der Dose, den bestellt er, weil er selber mal mit dem Teepilz experimentiert hat. Zuletzt haben wir uns per Bildschirm gesehen, er hatte zu einer Online-Pressekonferenz eingeladen, ungewöhnlich für einen Schriftsteller, weil er mit seinem langjährigen Verlag S. Fischer unzufrieden war. Der wollte sich nicht hinter ihn stellen im Streit mit einem NVA-Offizier. Er sei nun sauber auseinander mit Fischer, sagt Brussig, die neuen Bücher wie „Mats Hummels auf Parship“ erscheinen bei Wallstein, die Taschenbücher hat btb im Programm.

Dort kommt Anfang Mai „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“, 1999 erstmals publiziert und mittlerweile auch in Schulausgaben mit Interpretationshilfen erhältlich, noch mal neu als Taschenbuch heraus. Die Ausgabe trägt ein Nachwort – das ist ein Text, den Jonathan Franzen für die amerikanische Fassung als Einführung geschrieben hat.

Brussig klingt, während er davon spricht, zugleich stolz und um Zurückhaltung bemüht. Er sagt auf die Frage nach ihrem Verhältnis: „Freundschaft ist ein großes Wort.“ Aber auch wenn die beiden nur eine Arbeitsbeziehung über den Ozean hinweg haben sollten, kann man sie für die jüngste Zeit recht intensiv nennen. Zum ersten Mal begegneten sie einander, als Brussig Gastautor in New York war, er hat dann im Jahr darauf den Amerikaner beim Internationalen Literaturfestival Berlin moderiert.

Ein bisschen später schrieb Jonathan Franzen selbst über den deutschen Osten, erdachte für seinen Roman „Unschuld“ einen Andreas mit DDR-Biografie, der fand, „dass die reifste totalitäre Leistung der Republik ihre Lächerlichkeit war“. Franzen las damals auf Empfehlung „einer gebürtigen Ost-Berlinerin“ das „Sonnenallee“-Buch. Rückblickend schreibt er: „Ich konnte nicht glauben, dass ein so kluger und witziger, so gewinnend lesbarer, in seiner Methode so origineller, in seinen Themen so relevanter Roman kein breiteres internationales Publikum gefunden hatte.“

Das Vergehen der Zeit macht Komödien möglich

Damit stellt sich die Frage nicht mehr, was Leserinnen oder Leser in den USA, die vielleicht wenig über Geschichte wissen, heute an der DDR interessant finden sollen. Franzen lenkt nämlich den Blick nicht auf das historische Sujet des Aufwachsen im Schatten der Mauer mit Westmusik und Ostpolizisten, sondern auf den Umgang mit verbotener Sprache, auf die Dämonisierung von Andersdenkenden, auf eine politische Atmosphäre des Misstrauens, wie sie seit der Trump-Ära in auch den USA gewachsen ist. Und Brussig wird als deutscher Schriftsteller reisen. Das sei er ja nur im Ausland. „In Deutschland bin ich immer ein ostdeutscher Autor geblieben.“ Habe er sich lange über diese Kategorisierung geärgert, falle ihm heute nur auf, dass es keine westdeutschen Autoren gebe. „Ist das nicht auch schade?“

24 Jahre sind seit der Erstausgabe des Buches um eine Jugend in Ost-Berlin vergangen. Brussig sagt, dass Lachen auch zur Trauerbewältigung gehöre, man könne das bei Beerdigungen sehen. „1999 war genug Zeit vergangen, um über die Mauer eine Komödie zu machen. Darüber habe ich auch mit Menschen in Südafrika gesprochen, und wir haben es nach dem Zusammenbruch der Verhältnisse auf dem Balkan gesehen. Alle Tragödien können, wenn nur genügend Zeit vergeht, Stoff für Komödien sein.“

Thomas Brussig, der mit „Helden wie wir“ schon zwei Generationen von Lesern zum Lachen gebracht hat, legt es im Mündlichen nicht auf Pointen an, er spricht sachlich, verzichtet auf Ausschmückung. Deshalb fallen die Ausreißer im Gespräch besonders auf. Er kenne einige Übersetzungen seiner Bücher, doch was Franzen gemacht habe, sei besonders: „Endlich versteht jemand, was ich damit erzählen will. Das war ein Unterschied wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen.“ Und so stehen ihm frohe Tage bevor.