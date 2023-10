Tijan Sila als Kind in Sarajevo: Ein Wildling, der in Ruinen nach Pornoheften sucht

Nach der ersten Nacht im Schutzkeller, wo der Junge von den Nachbarn für seine Tapferkeit gelobt wurde, begann er plötzlich, tagsüber, mitten beim Essen, so zu weinen, dass er nicht mehr aufhören konnte. Das passierte dem Zehnjährigen noch ein paarmal, dann hatte er sich gewöhnt: an die Angst, den Alarm, an Granaten, brennende Häuser, auch an die Toten. „Vom Juni 1992 bis zum Oktober 2007 vergoss ich keine einzige Träne“, schreibt Tijan Sila in seinem beeindruckenden Buch „Radio Sarajevo“.

Im zweiten Jahr der Belagerung Sarajevos fingen der Junge und seine Freunde sogar an, Geschäfte zu machen. Viele Soldaten der zaghaften Uno-Schutztruppe zeigten sich sehr an Pornoheften und -Videokassetten interessiert. Sie gaben dafür Schokoriegel, Zitronenbonbons oder Coca-Cola-Dosen. „Es war eine Zeit der Verwandlung. Meine Stadt war nicht mehr dieselbe. Nichts funktionierte mehr: Es gab keine Kinos und Theater mehr, keine Hallenbäder, keinen Strom – das Einzige, das nachts noch Licht spendete, waren brennende Müllberge und Leuchtspurmunition“, fasst der Autor zusammen und blickt auf das Kind, das er war: „Ich war nicht mehr derselbe. Ich schrieb keine Gedichte mehr, zeichnete und las kaum noch. Ich war zu einem Wildling geworden, der in Ruinen nach Pornoheften gesucht hatte.“ Tijan Sila erzählt so dicht, so drastisch, so unmittelbar von der Kriegserfahrung aus den Augen eines Kindes, dass sein Buch universell lesbar ist.

Schlaglichtartiger Wechsel der Perspektive

Im April 1992 begann der Beschuss Sarajevos. Die Belagerung war noch nicht zu Ende, als der Familie von Tijan Sila die Flucht nach Deutschland gelang. Bis Februar 1996 wurden etwa 11.000 Menschen getötet, darunter 1600 Kinder. Mehrere Zehntausend Menschen erlitten schwere körperliche Verletzungen. Für die seelischen Wunden gibt es keine Zahlen. Der Erzähler in „Radio Sarajevo“ begibt sich einerseits zurück in seine kindliche Position, als es ihm anfangs noch gefiel, dass die Schule geschlossen blieb, andererseits hat er die Erfahrung von heute. Er wechselt schlaglichtartig die Zeitebenen, kommt vom Erzählen ins Reflektieren. Eben noch sucht die Mutter in den Küchenschränken nach etwas Essbarem und stöhnt: „Wo soll das noch enden?“, da setzt er hinzu: „Zum Glück konnte sie die Antwort auf ihre Frage nicht wissen: Der Krieg würde für meine Mutter niemals enden.“ Als sie in Deutschland in eine psychiatrische Klinik kommt, schreibt der Gutachter des Gesundheitsamts, „das Sediment ihrer Psychosen seien nicht verarbeitete Kriegstraumata“.

Die Mutter des Erzählers ist Germanistin, der Vater Bibliothekswissenschaftler, der Junge erlebt sie hilflos. „Mein Vater war gezwungen, auf den Schwarzmärkten zu tauschen. Als jemand, der schon zu Friedenszeiten ziemlich weltfremd gewesen war, fühlte er sich dort wie ein Schiffbrüchiger auf einer Insel voller Raubtiere.“ In einer Anmerkung am Ende des Buches schreibt Tijan Sila: „In Bosnien wird die Generation meiner Eltern die ,entwurzelte‘ oder die ,ausgerissene‘ genannt.“

Er selbst schaffte es in Deutschland aufs Gymnasium, studierte in Heidelberg Germanistik und Anglistik, arbeitet heute in Kaiserslautern als Lehrer an einer Berufsschule. Tijan Sila spielte in einer Punkband und veröffentlichte 2017 mit „Tierchen unlimited“ seinen ersten Roman. Es folgten zwei weitere, „Die Fahne der Wünsche“ und „Krach“, in denen er ein gutes Gespür für jugendliche Milieus zeigt, für Tempo und witzige Dialoge. Das neue Buch hat keine Gattungsbezeichnung. Es handelt vom Autor selbst, von seiner Kindheit im Ausnahmezustand. Seine Generation habe keinen Spitznamen, heißt es noch in der Schlussbemerkung, „wir sind die Vergessenen“.



Tijan Sila: Radio Sarajevo. Hanser Berlin 2023. 176 Seiten, 22 Euro