Das kommt in den besten Familien vor: Lea und Finn langweilen sich. Niemand hat ihnen ein Programm auferlegt, Aufgaben zugewiesen oder Unterhaltung vor die Nasen gesetzt. Wie doof für sie. Doch einige unter uns Erwachsenen dürften sich erinnern, dass in Momenten der Ereignis- und Planlosigkeit im Kinderleben die schönsten Spiele und Abenteuer entstehen können. Das Bilderbuch des in Zürich lebenden Briten Tom Reed „Lea und Finn langweilen sich“ erzählt davon einfach, doch außerordentlich trickreich. Er feiert den Zauber des Buches als eine eigene Welt.

Und das geht so: Auf den ersten Seiten sieht man Lea und Finn tatenlos herumdösen. Reed stellt die beiden als Hunde dar, Finn könnte ein Dackel sein, Lea sieht nach einer Promenadenmischung aus. Lea sitzt auf den ersten Bildern mit nach hinten drapiertem Schwanz, auf den Finn seinen Kopf gebettet hat. Sie maulen ein bisschen herum. Man muss dann erst einmal verstehen, dass sie tatsächlich von dem Umfeld reden, in dem sie sich befinden, wenn Lea sagt: „Es passiert nicht gerade viel auf dieser Seite.“ Sie zeigt nach oben und unten, überall bleibt es weiß. Dann wagt Lea den Sprung auf die gegenüberliegende Buchseite, wo es ihr schon mal besser zu gefallen scheint. Immerhin hat sie etwas unternommen. Finn jedoch springt nicht gern. „Schon gar nicht über Spalten. Aber das würde er Lea nie verraten.“

Der Spalt im Buch öffnet neue Wege

Von was für einem Spalt lässt der Autor da reden? Der Spalt zwischen seinen beiden Figuren ist die Stelle, wo die Seiten aufeinandertreffen. Ein Kind, das nun das Buch genauer betrachtet, wird merken, dass wirklich eine schmale senkrechte Lücke klafft, wenn man die durch Fadenheftung verbundenen Papierseiten links und rechts nach unten drückt. In diesem besonderen Bilderbuch lauern genau dort die Abenteuer. Was für eine großartige Idee! Der Dackel nimmt grimmig Anlauf, ist mit wehenden Ohren im Flug zu sehen. Und dann verschwindet er im Spalt. Lea ist verwirrt und springt hinterher. Langeweile, leere Seite?

Tom Reed aus Lea und Finn langweilen sich, © DÖRLEMANN Verlag AG In der Arktis, zur Zeit der Franklin-Expedition im 19. Jahrhundert, schlottern Lea und Finn vor Kälte.

Pustekuchen! Damit geht das Buch erst richtig los. Die Hunde finden sich im Ozean wieder, vor einem riesigen Segelschiff. Hochgefährlich ist es, sie tauchen wieder in den Spalt und laden im Weltraum, von dort aus in der Arktis, wo sie wahnsinnig zu schlottern anfangen. Das Paradies, das sie nach dem nächsten Sprung gefunden haben, ein tropischer Wald, den sie ein paar Seiten lang nicht verlassen wollen, birgt aber auch Gefahren. Tom Reed lässt seine Helden durch Zeit und Raum reisen, dabei nur wenig reden. Solche Ausflüge sind in der Fantasie, angeregt durch Bücher, möglich. Erwachsene finden mit einem QR-Code am Ende die Erklärung, woher die sonderbaren, stilistisch sehr unterschiedlichen Bilder stammen. Das dünne Bilderbuch erweist sich bald als so geschichtenreich wie ein dickes, wenn die neugierigen Betrachter auf geduldige Gesprächspartner stoßen.

Tom Reed: Lea und Finn langweilen sich. Aus dem Englischen von Andrea Fischer Schulthess. Ab 4 Jahren. Dörlemann, Zürich 2022. 64 Seiten, 19 Euro