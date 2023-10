Buchpreisträger Tonio Schachinger: Wie Literatur und Leben sich treffen

Im Roman „Echtzeitalter“ von Tonio Schachinger stößt Till, von dem das Buch erzählt, beim Turnlehrer im Internat unerwartet auf einen Verbündeten. Der Mann sieht sehr sportlich aus, sehr gesund, leistungsorientiert eigentlich, und doch hat er nicht diese strengen Prinzipien wie seine Kollegen an der Eliteeinrichtung. Vor Jahren habe ihm ein Schüler gesagt: „Ich brauche eine dritte Option neben Fußball und Basketball, die mir erlaubt, dem nachzugehen, was in meinem Leben wichtig sein wird, und ich kann zu diesem Zeitpunkt bereits ausschließen, dass Ballsport dafür in Betracht kommt.“