Einer Frau entgleitet ihr Leben. Das ist das Thema des schmalen Romans „Gesichter“, den es nach dem großen Erfolg der Kopenhagen-Trilogie jetzt von Tove Ditlevsen zu lesen gibt, wieder in der kundigen Übersetzung durch Ursel Allenstein. Erzählt wird von Lise Mundus, einer Schriftstellerin. Jahrelang schrieb diese weitgehend unbeachtet für Kinder. Dann erhielt sie einen renommierten Preis und wird so etwas wie ein Star. Die Zeitungen berichten über sie, rufen sie zu Meinungsumfragen an.

Die Handlungszeit des Romans hat Ditlevsen genau markiert: Es ist das Jahr 1968. Lise erlebt prägende Ereignisse von damals vermittelt über den Fernseher, sieht die Teilnehmer einer Kopenhagener Demonstration gegen den Vietnamkrieg der USA, später protestierende Studenten in Paris.

Der tropfende Gedanke

Ist Lise anfangs noch intensive Beobachterin ihrer direkten Umgebung, nimmt sie bald mehr wahr, als da ist. Tove Ditlevsens Stil wechselt von klaren, einfachen Beschreibungen ins Bildhafte, sobald die Perspektive der Figur eingenommen wird: „Sie ließ einen leisen, mutlosen Gedanken zwischen die Buchseiten schlüpfen. Er fiel wieder heraus und hing eine Weile am Rand des Schutzumschlags, ehe er auf den Boden tropfte, wie eine Träne von den Wimpern.“

Ausgerechnet an dem Wendepunkt ihrer Arbeit, da sie nicht mehr unbeachtet wie ein Hobby geschieht, sondern ihr öffentliche Anerkennung einbringt, verliert die Schriftstellerin, über die in der dritten Person aus nächster Nähe erzählt wird, die Kontrolle über sich. Im Roman drückt sich das durch einen Wahrnehmungsschub aus. Zum Beispiel beim Blick in Gesichter – der Titel des Buchs passt. So sieht sie anfangs die Gesichter der schlafenden Kinder „friedlich und fern und würden erst morgen wieder gebraucht“, erschrickt aber später, als ihr jemand sagt, sie müsse keine Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren. Da betastet sie es, „das faltig und runzelig war wie das ihrer Mutter, weil sie vergessen hatte, es aufzuhalten, als es durch die Zukunft gerannt war wie durch ein Kloakensystem“. Sie hat Visionen, hört Stimmen, mit am klarsten dabei erklingt der Vorwurf, sie habe einen Satz aus einem Grimm-Märchen gestohlen.

Tove Ditlevsen versteht es ausgezeichnet, die Verunsicherung ihrer Schriftstellerin darzustellen, die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Wahn, zwischen Sensibilität und Psychose verschwimmen zu lassen, sodass man ihr sehr nahekommt. Szenen aus der Psychiatrie gestaltet sie verstörend intensiv. Im Nachwort zieht Ursel Allenstein Parallelen zwischen dem Leben der fiktiven und der realen Autorin, die nun erst lange nach ihrem Tod 1976 der internationale Ruhm ereilt.

Tove Ditlevsen: Gesichter. Roman. Aus dem Dänischen von Ursel Allenstein. Aufbau-Verlag, Berlin 2022. 160 Seiten, 20 Euro.