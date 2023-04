Katzenfreund, Akteur und Chronist Berlins: Nachruf auf Detlef Bluhm

Als das Literaturhaus Berlin Ende März fünf Jahre „LiBe“ feierte, wurde auch eine Ausstellung eröffnet: „Nachts“ heißt sie. Es sind Fotografien von Detlef Bluhm, die zeigen, wie ähnlich und wie verschieden Berlin und Ljubljana sind, wenn die Nachtlichter angehen, wie sich kleine Orte gleichen oder unterscheiden, wenn die Sonne verschwindet. Die Bilder hängen noch bis 28. April. Wer sie jetzt betrachtet, wird sie auch als Vermächtnis des Fotografen wahrnehmen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist Detlef Bluhm am 8. April nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren gestorben.

Seine Ausstellungen mit Nacht- und Tagbildern, Architekturaufnahmen oder fotografischen Dokumentationen ermöglichen zwar vielen Menschen Ansichten, zu denen sie sonst keinen Zugang hätten. Aber er war nicht nur Fotograf. Man muss schon einige Berufe mehr aufzählen, um Detlef Bluhm zu beschreiben. Alle haben sie mit Büchern zu tun. Und fast alle mit Berlin.

Im Berliner Westen geboren, am 15. Januar 1954, und aufgewachsen, studierte er Religionspädagogik und Theologie, ging ohne Abschluss zunächst zur Buchhandlung Kiepert, einer West-Berliner Institution, arbeitete bei den Verlagen Haude & Spener und Nicolai. Er reiste als Vertreter für mehrere Verlage von 1987 bis 1991 erst durch die Mauerstadt, dann durch die sich vereinigende Metropole und ins Umland. Er gründete einen kleinen Verlag, verfasste Bücher.

Einsatz für die Kleinen

Seine Hauptarbeit über 28 Jahre mag als Funktionsbeschreibung bürokratisch klingen, gab ihm aber die Möglichkeit, viel zu gestalten: Von Januar 1992 bis Dezember 2019 war er Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Landesverband Berlin-Brandenburg. Während das Zusammenschließen von Ost und West beim Verband deutscher Schriftsteller, beim PEN und den Akademien der Künste nur so knirschte, es bittere Verletzungen und Vorwürfe gab, ging es in diesem Bereich friedlicher vonstatten: wirtschaftlich-praktisch.

Nachdem der zentral organsierte Volksbuchhandel nicht mehr existierte, von der Treuhand übernommene und zum Teil mit dubiosen Käufern konfrontierte Verlage nicht mehr weiterarbeiten konnten, waren Strukturen zu retten und neue zu schaffen. Weiterbildungen an den Wochenenden reichten dafür nicht aus. Bluhm und seine Kolleginnen setzten sich vor allem dafür ein, dass die einzelnen Geschäfte nicht gebündelt an Investoren verkauft wurden. Anders als etwa in Sachsen haben sich hier nicht wenige Leiterinnen von Buchhandlungen selbstständig machen können.

Detlef Bluhm (1954–2023) Johanna Hahn

Was der Umbruch im einstigen Leseland bedeutete, hatte Detlef Bluhm auf seinen Vertreter-Reisen durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gesehen. Um den Verlagen zu zeigen, wo ihre Produkte angeboten werden, hatte er fast alle Buchhandlungen mindestens von außen fotografiert, mehr als 250 Aufnahmen von 92 Läden aus 70 Orten. Auf seiner Website beschreibt er, wie er sie beim Aufräumen seines Fotoarchivs wiederentdeckte, er „fand einen kleinen Erinnerungsschatz, der heute, inzwischen über ein Vierteljahrhundert alt, eine lebendige Vorstellung davon gibt, in welchem Zustand sich der Buchhandel kurz nach dem Zusammenbruch der DDR befand“. Traurig, verloren wirken Schaufenster und Leuchtreklamen. 2019 wurden die Bilder im Potsdamer Bildungsforum und danach an weiteren Orten gezeigt.

Der Buchhandel war nicht nur infolge der Wiedervereinigung der Stadt im Umbruch. Es kam der Trend zu riesigen Verkaufsflächen auf, die Fnac aus Frankreich bezog ein Kaufhaus in Charlottenburg, Bouvier aus Bonn kaufte Geschäfte Unter den Linden, Hugendubel und Thalia dehnten sich aus. Das alles wurde in der Geschäftsstelle beobachtet, begleitet, kommentiert. Es ging um Verdrängung, Arbeitsplätze, Lohnverhandlungen.

Inzwischen hat sich der Flächen-Trend längst umgekehrt, aber die Buchhandlungsdichte ist dem Internethandel zum Trotz geblieben, die Vielzahl kleiner Geschäfte in den Kiezen. Wo sind die meisten der 342 Berliner Buchhandlungen? In Prenzlauer Berg, Kreuzberg und Wilmersdorf. Solche Fragen konnte man als Journalistin Detlef Bluhm immer stellen. Berlin wuchs auch rasend schnell als Verlagsstadt, große Häuser aus dem Westen richteten Dependancen ein, kleine Verlage gründeten sich neu. Von 1992 bis 2014 präsentierten sie sich auf der Leipziger Buchmesse im „Berliner Zimmer“. Der Name war nach einer hiesigen architektonischen Eigenheit gewählt, gedacht war dies als Schaufenster der Produktion mit vielen, vielen Lesungen – und als Bekenntnis zu Leipzig. In den Neunzigern kursierte die bequeme Meinung, in Deutschland reiche eine große Buchmesse, nämlich die in Frankfurt am Main.

Doppelexistenz als Katze

Dass Detlef Bluhm auch schrieb, hatte sich da schon herumgesprochen. Er gab mehrere Bücher aus der Berlin-Geschichte neu heraus, sammelte, zum Teil mit seiner Frau, der Buchhändlerin Ruth Klinkenberg, und Rainer Nitsche vom Transit-Verlag, Texte über die Stadt. Er schrieb Romane („Das Geheimnis des Hofnarren“, „Der Zug nach Wien“) und er begann ab 2010 eine Doppelexistenz als Katze.

Klingt komisch, aber so war das: Er legte sich als „Kater Paul“ ein Facebook-Profil und einen Blog zu und kommentierte das Geschehen außerhalb der Buchwelt. Bis die ihn wieder einholte, er auch noch Bücher über Katzen schrieb und herausgab: „Künstler und ihre Katzen“, „Von Katzen und Frauen“, „Schiffskatzen“, um nur einige zu nennen. Der deutsche Katzenkrimi-Preis, dessen Schirmherr Kater Paul war, hielt sich nicht so lange. Andere Ideen dieses Mannes und seines Teams haben seine Amtszeit im Börsenverein überdauert, der Berliner Verlagspreis zum Beispiel oder das Berliner Bücherfest auf dem Bebelplatz im Sommer. Und die Bücher und Fotos bleiben natürlich auch. Mit Detlef Bluhm verliert Berlin einen Chronisten und Anreger.