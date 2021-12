Die Schriftsteller Olga Grjasnowa, Peggy Mädler und Deniz Utlu stellen am Donnerstag in der Brotfabrik das Buch vor: „TRAUMaLAND. Wer wir sind und sein könnten: Identität & Zusammenhalt in Ost und West“. Die Bücherfrage der Woche geht an die Herausgeberin Franziska Richter, die den Abend auch moderiert: Wie wichtig ist das kleine a im Buchtitel?