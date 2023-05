„Treue und edle Nacht“: Neues von der Nobelpreisträgerin Louise Glück

Vor der Reise warfen sie sämtliches weltliches Gut ab. Nur wohin genau sollten sie gehen? Mit der Zeit wägte man Für und Wider ab, kam jedoch zu keinem Entschluss. „Trotzdem“, so heißt es im Gedicht „Gleichnis“, „fanden wir uns verändert“. Es war „ein Wunder auf seltsame Weise“ geschehen. Sein Inhalt bleibt bis zum Schluss ungewiss. War es etwa eine Einsicht, die sich gerade aus der Stille und dem Nicht-Tun heraus ergab? Könnte der imaginierte Aufbruch reicher ausgefallen sein als jeder reale? So oder so, die verwehrte Offenbarung macht das zauberhafte Geheimnis von Louise Glücks neuer Lyrik aus, versammelt in dem Band „Treue und edle Nacht“.



Obgleich sich der Glutkern der meisten Gedichte nicht unmittelbar aufdecken lässt, wird doch deutlich, worum die Gedanken des oft krisengebeutelten lyrischen Ich kreisen. Es geht um Abschied und Erinnerung, um Zukunft in unwägbaren Zeiten und um die Frage nach dem guten Leben.

Die Toten als Ansporn

Als Konstante erweist sich dabei immer wieder der Ruf, Ballast abzuschütteln und sich in die unsichere Gegenwart zu stürzen. Zu sehr an Vergangenem festzuhalten, kann nämlich zu verpassten Gelegenheiten führen. Als ein Textsubjekt in einer Vision etwa ins Jenseits reist und dort seinen verstorbenen Eltern begegnet, ereignet sich Folgendes: „Ringsum spornten mich die Toten an, doch die Freude, sie zu finden, / wurde von der Pflicht, ihnen zu antworten, erstickt –“.

Überhaupt nimmt das letzte Kapitel der Existenz thematisch einen großen Raum ein. Abseits somnambuler Traumepisoden und Kontemplationen zu Zigarettenrauch und langen Fensterblicken ringt Glück mit dem schwersten aller Gänge. In der erzählenden Miniatur „Eine verkürzte Reise“ treffen wir zum Beispiel auf einen Mann, der auf einer Treppe stockt und wartet. Unversehens kreuzt eine Frau mit einem Mädchen seinen Weg. Dem wird die Erschöpfungsszene sogleich metaphorisch entschlüsselt: „Er hat die Stufe im Leben erreicht, / wo man es weder erträgt, zum Anfang zurückzukehren, noch zum Ende zu kommen“. Das Mädchen singt ihm ein Totengebet. „Wenn Sie dies wieder hören, sagte sie, machen Ihnen die Worte vielleicht / weniger Angst, wenn Sie sich erinnern, wie Sie sie zum ersten Mal hörten, aus dem Mund eines kleinen Mädchens.“

Dasein und Weisheit sprechen aus den zarten Poemen der 1943 in New York geborenen Literaturnobelpreisträgerin, deren prosaisches Schreiben sich stilistisch auf dem schmalen Grat zwischen amerikanischer Kurzgeschichte und dem Genre der Melancholielyrik bewegt. Schonungslose Konfrontation mit Trauer bildet vor dem Hintergrund dieser gewachsenen, Jahrhunderte zurückreichenden Tradition ein wesentliches Element in dieser Poesie. Wer sich ihr stellt, kann bei Glück in beinah schon sakralem Sinne Helligkeit und Tiefe erfahren. Man betrachtet scheinbar Unverfängliches neu. Wie zwei Menschen in einem Park, die sich vorher nicht kannten und vom Zufall zusammengebracht werden. Versehentlich berührt sie seine Hand, „und das Herz springt ihr auf wie die Spieluhr eines Kindes“. Um beide scheint es in diesem Augenblick geschehen. „Und dies erklärt wohl die Musik, die von den Bäumen wundersam herüberklingt“ – mit diesem zuversichtlichen Satz klingt der Band aus und belegt erneut: Louise Glück gehört zu den bewegendsten Stimmen des 21. Jahrhunderts.



Louise Glück: Treue und edle Nacht. Aus dem Amerikanischen von Uta Gosmann. Luchterhand, München 2023. 160 Seiten, 18 Euro.