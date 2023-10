Trotz „Plastik“: Charlotte Gneuß bekommt „aspekte“-Literaturpreis

Charlotte Gneuß erhält für ihren Roman „Gittersee“ den „aspekte“-Literaturpreis 2023, dies teilt das ZDF mit, das den nach seiner Kultursendung genannten Preis seit 1979 für deutschsprachige Prosa-Debüts vergibt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 19. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse übergeben.

Die Geehrte wurde 1992 in Ludwigsburg geboren, studierte Soziale Arbeit in Dresden, literarisches Schreiben in Leipzig und szenisches Schreiben in Berlin. Immer wieder nähert sie sich schreibend der DDR, in der ihre Eltern aufwuchsen.

Die fünfköpfige Kritiker-Jury begründet ihre Entscheidung damit, dass es Charlotte Gneuß gelungen sei, „in ihrem Debütroman ‚Gittersee‘ einen Moment der deutschen Geschichte lebendig und spürbar zu machen, den sie selbst nie erlebt hat“. Wegen eben dieses Umstands war eine Diskussion um den Roman entbrannt, der auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis stand. Bevor die Shortlist erstellt wurde, waren interne Anmerkungen von Ingo Schulze lanciert worden, der das Buch zwar ausdrücklich lobte, aber auch auf einige Mängel und Ungenauigkeiten hinwies, unter anderem auf das in der DDR für Kunststoff ungebräuchliche Wort „Plastik“. Gneuß wurde dann nicht auf die Shortlist gesetzt, was aber keinen Zusammenhang haben muss.

Die „aspekte“-Preisjury stellt die literarische Qualität in der Fiktion in den Vordergrund: Gneuß erzähle „die Geschichte einer 16-Jährigen, die im Dresden der 70er-Jahre schuldig wird. Mit literarischen Mitteln öffnet Charlotte Gneuß einen fiktionalen Raum, der uns mitnimmt in eine Zeit und ein System, in denen die Fragen nach Verantwortung, Freiheit und Vertrauen komplexe Antworten erforderten“. Sie veranschauliche „im Persönlichen das politische Unrecht“ und lege damit „zeitlos, aktuell und universell ein Lehrstück über die perfiden Mechanismen vor, die sich in Diktaturen ihren Weg bahnen“, so die Jury weiter.

Ein Porträt von Charlotte Gneuß ist in der ZDF-Sendung „aspekte“ am Freitag, 20. Oktober 2023, 23.30 Uhr, zu sehen.