Neue Bücher und flanieren am Wasser: Das Sommerfest der Literatur

Am kommenden Sonntag feiern die Ullstein-Buchverlage zusammen mit dem Literarischen Colloquium das traditionelle Sommerfest am Wannsee. Weil das Programm lauter Autorinnen und Autoren aus dem Herbstprogramm aufführt, möchten wir von der Ullstein-Pressechefin Christine Heinrich wissen: Wie sommerlich wird das Fest?



Christine Heinrich: Sehr sommerlich: entspannt, vielseitig, fröhlich, anregend! Es lädt dazu ein, den Sommer in der wunderschönen Umgebung des LCB, mit seinem hügeligen Garten direkt am Wannsee, noch einmal in vollen Zügen zu genießen und ihn in den September ausklingen zu lassen. Und es möchte auf einen spannenden Literaturherbst einstimmen, auf den wir uns alle freuen, auf die Themen, Bücher, Entdeckungen, Überraschungen.

Im Ambiente des LCB kann man sich in lockerer Stimmung treffen, neue Leute kennenlernen, miteinander ins Gespräch kommen, flanieren oder im Gras sitzen, zuhören, mitdiskutieren, essen, trinken – und spielen: Es wird auch ein Programm und eine Betreuung für die Kinder geben! Marc-Uwe Kling bringt ihnen die „Schlangeweile“ und das „Neinhorn“ mit.

Den ganzen Nachmittag gibt es Gespräche und Lesungen rund um die Literatur, das Schreiben und zu wichtigen gesellschaftlichen Themen. Und wir freuen uns als altes Berliner Verlagshaus – der Ullstein-Buchverlag ist ja 1903 hier gegründet worden – natürlich ganz besonders darauf, mit den Berlinerinnen und Berlinern zusammenzukommen und zu feiern!

Das Fest möchte auch die Vielfalt der Ullstein-Buchverlage zeigen und wird so Berlin als Stadt und den Verlag gleichermaßen widerspiegeln: diskursnah, debattierfreudig, literarisch, aufregend und unterhaltend. Es kommen viele gegenwärtige relevante und literarische Stimmen aus Gesellschaft und Kultur zu Wort, darunter Bov Bjerg, Robert Seethaler, Anna Neata, Reinhold Beckmann, Antonia Baum, Philip Banse, Ulf Buermeyer und viele mehr.

Wir stellen übrigens auch unsere ganz neue Literaturzeitschrift „Delfi“ vor. Theresia Enzensberger wird mit den Herausgeberteam Fatma Aydemir, Enrico Ippolito, Hengameh Yaghoobifarah und Miryam Schellbach über Text als Ereignis sprechen. Um 19.30 Uhr endet das Tagesprogramm und es gibt bis in die Nacht tolle Musik mit der DJ und Podcasterin Mascha Jacobs. Ach so, und all die Bücher, die vorgestellt werden, kann man vor Ort auch kaufen.



Sommerfest. 3.9. ab 13 Uhr, LCB, Am Sandwerder 5, Eintritt 8 Euro