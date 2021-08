Berlin - Der neue Roman von Ulrich Woelk erzählt von begabten Frauen und weniger begabten Männern und, siehe an, die Welt geht nicht unter davon, und sie wird nicht besser. Es ist auf eine reizende Art nicht so wichtig, und es fällt schon gar nicht den Frauen auf. Stattdessen ist es eine beschwingte Lebenszugewandtheit, zugleich ein glaubwürdiges Interesse des Autors an den hier geschilderten Menschen und Geschichten, die „Für ein Leben“ zu einem nur einen Zentimeter von uns hier draußen in der Welt entfernten Roman machen.

Zugunsten des Lebens verzichtet der Autor auf mancherlei, zum Beispiel eine plausible Fokussierung auf eine bestimmte Anzahl von Figuren, auf Ausgewogenheit in den Erzählanteilen für diese Figuren, auf Kausalzusammenhänge und kontinuierliche Handlungsstränge. Brennend interessiert etwa die Geschichte von Victor Belkows Flucht aus der DDR, seinen Geschäftchen mit Pornovideos und schließlich seiner friedlichen Geschäftsfreundschaft mit Raissa, einer späten Lebensabschnittsgefährtin seines Nachbarn Herbert Sellen, der nach einem Infarkt im Koma liegt. Herbert Sellen ist der Vater von Ljubina, die Lu genannt wird.