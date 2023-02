„Verbrenn all meine Briefe“: Alex Schulman auf der Suche nach seiner Wut

Ein Mann rastet aus. Bei einem Streit mit seiner Frau, in der Küche. Wieder einmal. Er wirft eine Bratpfanne an die Wand, sie sagt, es gehe so nicht weiter. Nach diesem Streit beginnt eine Suche, die zur Großmutter des Mannes führen und ein Familiengeheimnis zu Tage fördern wird. Man sagt über diese Geheimnisse ja immer, sie seien dunkel. In diesem Fall stimmt das wirklich.