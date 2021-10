Berlin - Im Jahr 2020 wurden in Berlin 227 Buchhandlungen gezählt. München hat nur 119, Hamburg 107. Nun kommt hier noch eine dazu, ausgerechnet in Prenzlauer Berg, wo es schon besonders viele und viele spezialisierte Bücher-Geschäfte gibt. „Buchhandlung für unabhängiges Verlegen“ steht auf einem großen Schild über dem Schaufenster in der Heinrich-Roller-Straße 7.